In Maschi Veri tornano Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti e portano la stessa ironia che ha conquistato il pubblico della prima stagione

Ufficio Stampa Netflix Matteo Martari, Francesco Montanari, Maurizio Lastrico e Pietro Sermonti sul Set di Maschi Veri

Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti sono di nuovo Maschi veri nella seconda stagione della serie Netflix che racconta con leggerezza le contraddizioni della mascolinità contemporanea. I nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma il 7 ottobre, con i quattro protagonisti alle prese con amicizie di lunga data e relazioni familiari che mettono alla prova le loro certezze. Accanto a loro, un cast che rispetto alla prima stagione si arricchisce ancora di più di grandi nomi del cinema e della serialità italiana.

La trama di Maschi Veri 2

Maschi Veri 2 riprende le storie di Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, quattro amici sulla quarantina cresciuti secondo un modello tradizionale di mascolinità e convinti, ciascuno a modo suo, di essere dei “maschi alfa”. Nella prima stagione le loro certezze erano state messe in discussione dai cambiamenti nelle relazioni, nel lavoro e nella vita sociale. In questa nuova stagione, pur sentendosi ormai “decostruiti dalla mascolinità tossica”, i sono ancora alla ricerca di un equilibrio con le rispettive compagne e con i nuovi legami che si trovano a costruire.

Le coppie vengono ritrovate esattamente all’opposto di come erano state lasciate a fine prima stagione, con i protagonisti sempre fuori posto ma più uniti che mai nella loro amicizia.

Il cast della serie

Dopo il successo della prima stagione il quartetto dei protagonisti non poteva che essere confermato con Maurizio Lastrico nei panni di Mattia, Matteo Martari in quelli di Massimo, Francesco Montanari in quelli di Riccardo e Pietro Sermonti in quelli di Luigi. Accanto a loro tornano le donne con cui si trovano a fare i conti: Thony è Tiziana, moglie di Luigi; Sarah Felberbaum è Ilenia, compagna di Riccardo; Laura Adriani è Daniela, la fidanzata influencer di Massimo; Alice Lupparelli è Emma e Nicole Grimaudo è Federica, rispettivamente figlia ed ex moglie di Mattia. Torna anche Davide Iacopini nei panni di Eugenio, l’amico gay di Luigi.

Al cast storico si affianco cinque new entry che allargano il racconto corale della serie. Questi sono Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli, pronti a portare nuova energia e nuove dinamiche puntata dopo puntata .

Il tema al centro di Maschi Veri

Al centro di Maschi veri c’è la mascolinità tossica, un tema serio e attuale affrontato però con un registro ironico e leggero. Questo non deve ingannare: dietro i sorrisi che suscitano le disavventure dei protagonisti, si intravede il dito puntato su dinamiche malsane come il timore di perdere ruoli e certezze, la fatica di aggiornare modelli relazionali ereditati dal passato, il confronto con partner e figli che chiedono un modo diverso di stare al mondo.

Proprio in questo equilibrio tra comicità e riflessione sta il punto di forza di Maschi veri: raccontare quattro uomini che si credono già cambiati, ma che nella pratica quotidiana devono ancora fare i conti con i propri automatismi. Un approccio che ha reso la serie uno dei titoli italiani più seguiti su Netflix e che promette di confermarsi con questa seconda stagione.