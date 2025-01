Alessio Boni, chi è l’attore italiano de La meglio gioventù

Fonte: IPA Alessio Boni

Dopo essersi diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica, Alessio Boni intraprende la carriera di attore dividendosi tra progetti teatrali, fiction e produzioni cinematografiche che gli hanno portato un grande successo e numerosi premi e riconoscimenti. Indimenticabile protagonista de La Meglio Gioventù, tra poco diventerà papà del suo terzo figlio.

Alessio Boni, la carriera



Nato il 4 luglio 1966 a Sarnico, un comune in provincia di Bergamo vicino al Lago d’Iseo da papà Ignazio e mamma Roberta, Alessio Boni è il secondo di tre figli. A 14 anni inizia a lavorare come piastrellista insieme al padre e, dopo un anno presso la Polizia di Stato, a 20 anni si trasferisce a San Diego in California. Qui, per mantenersi, svolge una serie di lavori come pizzaiolo, pony express e cameriere per poi fare ritorno in Italia dove si dedicherà alla recitazione e al teatro.

L’esordio di Alessio Boni avviene nel 1988 nell’ambito dei fotoromanzi e nel 1990 debutta come attore nel film Il Mago. Due anni dopo, nel 1992, consegue il diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica e si fa notare ed apprezzare in produzione teatrali di rilievo come Sogno d’una notte di mezz’estate di William Shakespeare e L’avaro di Molière. Sarà una fiction però a dargli la popolarità: tra il 2000 e 2001 è infatti il volto del dottor Marco Oberon nella terza stagione della fortunata fiction Rai Incantesimo, mentre la consacrazione arriverà due anni dopo con il ruolo di un poliziotto suicida ne La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana.

Seguiranno molti altri film e progetti: dal film La bestia nel cuore del 2005, candidato all’Oscar come miglior film straniero, ad Arrivederci amore, ciao fino a The Tourist e Maldamore. Nel 2017 è un professore di lettere molto attaccato alla famiglia e al suo lavoro, con inquietanti lati oscuri, ne La ragazza nella nebbia, mentre nel 2019 è protagonista della fiction Rai La Compagnia del Cigno dove interpreta nuovamente un professore del Conservatorio, Luca Marioni, scontroso e talentuoso. Da sottolineare il 2021, anno in cui esce il primo libro di Alessio Boni dal titolo Mordere la nebbia e in cui l’attore viene chiamato nel cast di Yara, il film basato sull’omicidio di Yara Gambirasio che ha fatto molto discutere, dove Boni interpreta il ruolo di un colonnello dei Carabinieri.

Celebre l’aneddoto del 2012 che riguarda la sua interpretazione di Walter Chiari nell’omonima fiction Rai Walter Chiari – Fino all’ultima risata. Dopo la messa in onda della miniserie, l’attore riceve una telefonata da Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari, che si complimenta con lui, confessandogli di aver pianto per la sua interpretazione così realistica e ben riuscita.

Nel 2025 Alessio Boni è il volto del celebre Giacomo Leopardi nella miniserie Rai Giacomo Leopardi – Il poeta dell’infinito firmata da Sergio Rubini.

Alessio Boni, la vita privata e l’amore per Nina Verdelli

Dal 2016 Alessio Boni ha accanto Nina Verdelli, giornalista e firma di Glamour e Vanity Fair, più giovane di lui di 18 anni, che tra il 2020 e il 2021 dà alla luce i due figli della coppia, Lorenzo e Riccardo. Tra poco però li attende un’altra gioia perché Alessio Boni sarà nuovamente papà. Nina infatti è in dolce attesa del loro terzo figlio.

A proposito della compagna, Alessio ha dichiarato: “Sono stato fortunatissimo a incontrare Nina. Con lei è stata una cosa fuori dal comune. La cosa principale con Nina era l’intento mentale, la stessa visione della vita. Siamo molto simili nei valori dell’etica, della morale e del rispetto. Se lei non la pensasse come me finirebbe”.

Nel passato dell’attore però c’è stata anche una grande sofferenza amorosa: durante un’ospitata a Verissimo, Boni ha raccontato a Silvia Toffanin di aver sofferto molto per colpa di una lunga relazione che lo stesso attore ha definito “malata”. La relazione tossica vissuta lo ha provato molto dal punto di vista fisico e mentale, fino ad arrivare a considerarla una vera ossessione, tanto da impedirgli di uscire di casa e lavorare. È stata sua madre a metterlo in guardia sul pericolo che stava correndo e ad aprirgli gli occhi sulla perdita di equilibrio che lo stava minacciando.

Oggi Alessio Boni è un attore stimato che prosegue il suo luminoso cammino nel mondo del cinema, della tv e del teatro, ma in una recente intervista l’attore ha rivelato come durante la giovinezza un brutto episodio sia stato decisivo per il suo rientro in Italia: all’età di 24 anni, mentre era in California, fu molestato da un produttore americano che gli disse “Diventa il mio amante e farò di te una star”. Ovviamente Boni rifiutò scioccato e decise di tornare in Italia.