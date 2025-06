Chiara Bono, chi è l’attrice che interpreta Yara Gambirasio

ANSA Chiara Bono

Seppur giovanissima e alle prime esperienze sul set, aveva appena 17 anni quando fu scelta, Chiara Bono è stata in grado di dar vita con delicatezza e profonda sensibilità a un ruolo che sarebbe stato complesso anche per qualcuno del mestiere da tempo. Chiara è l’interprete di Yara Gambirasio nel film che ne ripercorre il tragico omicidio.

Chi è Chiara Bono

Chiara Bono è nata in Lombardia nel 2002, oggi ha quasi 23 anni. Fin da adolescente ha capito di voler fare della recitazione il proprio mestiere e, per questo, ha frequentato l’accademia teatrale MTDa. L’esordio arriva in televisione, a soli 16 anni. Bono prende parte, al fianco di Terence Hill, a una puntata della seguitissima fiction Rai Don Matteo. L’anno dopo il primo ruolo importante, quello della giovane Liliana Segre nel biopic dedicato alla senatrice a vita, Figli del destino. In seguito, torna alle fiction con Che Dio ci aiuti, nel 2019 e, nel 2023, è nel cast della commedia natalizia Odio il Natale.

Nel 2025 è tra i protagonisti del corto Un’esperienza in più e del film che racconta della persecuzione nazista degli ebrei, La farfalla impazzita. Tra i suoi ruoli più rilevanti, però, c’è quello in C’è ancora domani, la toccante pellicola che ha segnato l’esordio alla regia di Paola Cortellesi, uscito nel 2023. Qui Chiara interpreta Luisa, la sorellina minore di Giulio, il pretendente della figlia della protagonista, una ragazzina di buona famiglia costretta a sottostare alla volontà del padre.

Il film su Yara Gambirasio

Chiara Boni ha un ruolo da protagonista in Yara, il film Netflix che ripercorre la storia della 13enne brutalmente uccisa in un piccolo paese della Lombardia, tra i casi di cronaca nera che più hanno sconvolto l’opinione pubblica nell’ultimo decennio. La pellicola è diretta da Marco Tullio Giordana, già direttore de I cento passi e La meglio gioventù. Nel cast anche Isabella Aragonese e Alessio Boni, che interpretano i rappresentati delle forze dell’ordine impegnati nella ricerca di verità e giustizia.

Intervistata da Today, Chiara aveva raccontato di essere rimasta colpita dalla “profondità d’animo, la delicatezza di Yara. Dalle battute scritte sulla sceneggiatura e infine vissute sul set, si percepivano la dolcezza, la spontaneità ma anche la responsabilità del ruolo, per questo ho deciso di accettarlo”. Per dare il volto alla 13enne vittima di omicidio, la giovane attrice ha cercato di “lasciar trasparire l’innocenza e la vitalità della me di tredici anni. La spontaneità è stata la chiave con cui ho affrontato il ruolo: noi ragazze e ragazzi viviamo al massimo ogni emozione, e ho cercato di donare al personaggio la leggerezza tipica adolescenziale, senza però dimenticarmi che ogni ragazzo ha dentro di sé un mondo profondo, complesso, che non deve essere sottovalutato dagli adulti, bensì compreso e ascoltato”.

La scena più difficile da girare, per Chiara Bono, è stata quella in cui il fantasma della giovane vittima arriva in sogno a Letizia Ruggeri, il magistrato che ne segue il caso: “Evocare lo spaesamento, il muto grido d’aiuto di una vittima innocente, lontanissima dal comprendere il perché di ciò che le è accaduto. Questa scena, così come quella dell’aggressione, mi è rimasta particolarmente impressa”.