Prima puntata dell’anno per Francesca Fialdini, che inaugura la stagione 2025 di Da noi… A ruota libera con un parterre ricchissimo di grandi ospiti. Il programma, che si era fermato il 22 dicembre per lasciare spazio allo speciale dedicato alla maratona Telethon, è tornato regolarmente in onda dal 29 dicembre con l’ultima puntata del 2024 che ha visto la giornalista toscana riprendere con le sue interviste one-to-one, quelle che hanno determinato il successo della trasmissione. Ma chi vedremo in diretta il 5 gennaio?

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 5 gennaio

Grande attesa per il ritorno di Marisa Laurito. La direttrice artistica del Teatro Trianon di Napoli, che nella sua carriera ha provato davvero di tutto, si racconta a cuore aperto tra carriera e nuovi progetti. Cuoca davvero molto capace, della sua vita privata parla pochissimo e preferisce sempre parlare del suo lavoro che ama moltissimo. È stata cantante ma anche conduttrice, ruolo che le ha permesso di esprimere un’opinione personale su Stefano De Martino che in diversi ritengono essere l’erede di Renzo Arbore.

E ancora, in studio Raz Degan. L’attore israeliano è un nuovo acquisto della stagione in arrivo di Un passo dal cielo, in onda dal 9 gennaio su Rai1. Si tratta di una vera rarità per la televisione italiana, che non frequenta assiduamente da tempo. Come sappiamo, è stato per anni il compagno di Paola Barale, ma ha anche partecipato come concorrente a diversi reality della tv italiana tra cui l’Isola dei Famosi. Il nuovo personaggio della fiction di Rai1 racconta quindi i dettagli di questa nuova esperienza che lo riporta in prima serata da giovedì.

Gli altri ospiti

A Da noi… A ruota libera torna anche Alessio Boni, una vecchia conoscenza del programma che racconterà dei nuovi progetti in cantiere e della grande gioia che sta per vivere. La sua compagna Nina Verdelli è infatti in dolce attesa del loro terzo figlio. La notizia è circolata tutt’altro che rapidamente, dato che entrambi tengono molto alla loro riservatezza, ma ormai non si poteva più nascondere quando si sono presentati alla Prima della Scala con un bel pancione evidente. Boni è tra i protagonisti di Leopardi – Il poeta dell’Infinito, in onda su Rai1 il 7 e l’8 gennaio.

In studio da Francesca Fialdini anche don Davide Banzato, sacerdote e volto televisivo che presenta in trasmissione il suo nuovo libro – Un pezzo di cielo solo per te – nel quale mette nero su bianco tutta la sua vita.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La prima puntata del 2025 di Da noi… A ruota libera con Francesca Fialdini va in onda su Rai1 dalle 17,20 e dopo il consueto appuntamento con Domenica In. Il programma è trasmesso in contemporanea su RaiPlay e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Queste interviste hanno inoltre un loro corso sui social, dove ogni settimana l’hashtag ufficiale raccoglie centinaia di commenti mentre sulla piattaforma di streaming è possibile visionare la trasmissione clip per clip, per rivedere i best moment dello show domenicale della prima Rete.