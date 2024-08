Fonte: IPA Stefano De Martino

Il grande passo di Stefano De Martino inizia con un inciampo. A placare gli entusiasmi per il debutto del conduttore di Torre Annunziata su Rai1 è Marisa Laurito, pronta a una nuova stagione nelle vesti di direttrice del Teatro Trianon Viviani, che non solo rifiuta il paragone con Renzo Arbore ma parla apertamente delle condizioni in cui versa la tv di Stato.

Le parole di Marisa Laurito su Stefano De Martino

“Arbore è stato – ed è – uno showman che ha inventato generi televisivi che non esistevano. È stato quindi un grande autore, poi un grande conduttore e poi un musicista […]. Lo stesso De Martino ha detto di aver copiato pari pari le trasmissioni di Arbore. Copiare è una cosa, copiare male è ancora un’altra cosa. Fare nuove trasmissioni ex novo, mettendo in piedi formule nuove, efficienti, divertenti, mai volgari è tutt’altro affare”, ha spiegato Marisa Laurito. Non si tratta comunque di un attacco personale nei confronti di Stefano De Martino, che invece considera un ragazzo ” simpatico e ambizioso”.

Il vero problema, a suo dire, risiede nelle condizioni in cui versa la Rai. A Fanpage.it ha raccontato: “La Rai di oggi è totalmente distrutta, ma non lo dico io perché si può ben vedere. Tutti i grandi protagonisti o se ne sono andati o li hanno mandati via. La Rai è sempre stata presa dal Governo in carica, però negli anni passati lavoravano tutti quelli che erano molto bravi. I funzionari non erano legati a uno schema unicamente politico, ma all’azienda e la facevano funzionare. Oggi, purtroppo, non è così”, ha dichiarato.

Cosa farà Stefano De Martino in Rai

La prima grande novità è certamente Affari tuoi. Il programma di Rai1, lasciato libero da Amadeus che ha deciso di provare nuove emozioni in Warner Bros. Discovery, inizia il 2 settembre. Non ci sono mai stati dubbi in merito, perché la data di inizio è stata ampiamente anticipata dal conduttore, mentre dovrebbe tornare anche alla guida di Stasera tutto è possibile com’è ormai nelle tradizioni della tv di Stato.

Un passaggio non da poco, se si considera che il programma dei pacchi era stato messo in soffitta per moltissimi anni ed era tornato nelle mani di Amadeus che l’aveva trasformato in un nuovo successo, mentre per l’ex marito di Belen Rodriguez si tratta di un banco di prova molto importante. Rai ha deciso infatti di puntare moltissimo su di lui. E non solo con un contratto milionario che lo inchioda ma anche con la promessa del Festival di Sanremo nel 2027.

È quindi diventato uno dei conduttori di punta della tv di Stato, che comunque da anni si affida a lui facendogli pure sperimentare qualcosa di nuovo. Come nel caso di Bar Stella, che porta praticamente la sua firma dato che questo era anche il nome del locale gestito da suo nonno, ma anche in Stasera tutto è possibile. Insomma, su di lui le aspettative sono altissime e al suo debutto manca davvero poco: cosa ne penserà Marisa Laurito? Il conto alla rovescia è iniziato.