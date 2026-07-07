Le tre fiction Mediaset che devi vedere il prossimo autunno

IPA Vanessa Incontrada

Iniziamo a preparare i telecomandi, perché l’autunno 2026 sarà caldissimo per la fiction Mediaset. Tra grandi ritorni, misteri avvincenti e volti amatissimi, il palinsesto di Canale5 ha già pronto un tris d’assi che ci farà battere il cuore ma ci terrà anche con il fiato sospeso. Scopriamo che cosa ci aspetta.

Viola come il mare 3: il ritorno di un tormentone

Chi di noi non ha seguito le peripezie di Viola Vitale? La terza stagione torna per regalarci emozioni forti con Francesca Chillemi, ma con una sorpresa che ha già fatto discutere. La nostra giornalista preferita, alle prese con la sua sinestesia e il complesso rapporto con la verità, dovrà affrontare una rivoluzione: l’assenza di Francesco Demir. Come si sa da tempo, Can Yaman non prenderà parte alla terza stagione della fiction perché impegnato su altri fronti.

Al suo posto arriva Massimo Paternò (interpretato da Rodrigo Guirao), un nuovo vicino di casa decisamente turbolento che trasformerà la vita di Viola in un tornado di feste notturne e nuovi conflitti. L’amore sboccerà ancora o sarà solo una questione di scontro?

Erica – Detective per caso: Vanessa Incontrada ci guida nel giallo

Se amate le storie dove la protagonista comune si trova coinvolta in qualcosa di più grande, questa è la serie che fa per voi. Vanessa Incontrada torna in tv nei panni di Erica, una donna la cui vita viene stravolta quando la figlia diciottenne Camilla scompare nel nulla.

Non è il solito poliziesco: è una corsa contro il tempo in cui Erica, spinta dall’istinto materno, inizia a indagare personalmente, scontrandosi e poi collaborando con l’affascinante poliziotto Leonardo (Francesco Scianna). Tra segreti di famiglia e oscuri delitti ambientati in una Toscana misteriosa, Erica ci terrà incollate al divano. La trama è liberamente ispirata ai romanzi di Camilla Lackberg, che ha pure partecipato alle riprese svolte tra Roma e Piombino.

Il labirinto delle farfalle: il fascino di Can Yaman

Chiudiamo con il titolo più atteso: Il labirinto delle farfalle. Il protagonista è l’inarrestabile Can Yaman, impegnato in una produzione internazionale tra azione, mistero e una componente sentimentale travolgente. Girata tra scenari spettacolari e location dal sapore esotico, la serie dà risalto al lato più drammatico e intenso dell’attore turco, lontano dai ruoli leggeri a cui ci aveva abituato.

Se vi aspettate una storia che vi faccia sognare a occhi aperti, regalandovi al contempo il brivido dell’imprevisto, segnatevi bene il titolo: diventerà, senza dubbio, il vostro nuovo appuntamento fisso della settimana. È l’occasione per vedere un Can Yaman inedito, più maturo e capace di affrontare ruoli di grande complessità emotiva.

Tre scommesse tutte da vincere, per Mediaset, che dopo il flop de I Cesaroni deve provare a risalire la china degli ascolti con prodotti nuovi e di qualità, che garantiscano un’ampia fetta di pubblico. Un’impresa di certo non facile, se si continua a mantenere invariato l’assetto attuale con la partenza degli episodi alle 22, scelta di cui si è lamentata perfino Elena Sofia Ricci. Il pubblico pare inoltre orientato sulla partenza anticipata delle fiction, proprio per quello che è accaduto recentamente al prodotto diretto da Claudio Amendola, ma la decisione finale spetta comunque ai piani alti, sempre più decisi a valorizzare l’access prime time.