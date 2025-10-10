Vanessa Incontrada e la scrittrice Camilla Läckberg, anticipazioni della serie Erica

Ufficio Stampa Mediaset Vanessa Incontrada e Camilla Läckberg

Vanessa Incontrada è la protagonista della fiction Erica, prossimamente in onda su Canale5, serie diretta da Ciro D’Emilio e adattamento della serie franco-belga che prende ispirazione dalla saga della scrittrice di gialli Camilla Läckberg, tra le più apprezzate al mondo. Durante le riprese, che sono iniziate il 14 luglio tra Roma e Piombino, in provincia di Livorno, la scrittrice ha fatto visita sul set. Ecco le prime anticipazioni e cosa sappiamo.

Vanessa Incontrada con la scrittrice Camilla Läckberg per la serie Erica

Stando alle prime anticipazioni, sarebbero previste tre prime serate della serie Erica: la fiction è una coproduzione 7Verticale con RTI Mediaset. C’è grande attesa anche per un altro motivo: in Francia, è stata a dir poco un successo, con oltre il 22% di share e quasi 4 milioni di spettatori. In Italia, a vestire i panni di Erica è un’attrice e conduttrice molto apprezzata: Vanessa Incontrada. Interpreta una scrittrice di gialli che si trova in un momento di difficoltà creativa, e pertanto sceglie di tornare alle origini, in quel della Toscana, precisamente a Piombino.

Ma il destino spesso ha altri piani: si trova coinvolta in un delitto, e durante le indagini si innamora di Leonardo, interpretato da Francesco Scianna. La messa in onda, secondo le stime, dovrebbe avvenire per gli inizi del 2026. La scrittrice Camilla Läckberg è stata presente sul set della produzione italiana, a Piombino, dove ha avuto modo di incontrare la protagonista della fiction. Regina del “giallo nordico”, ha conquistato una serie di successi, vincendo anche il Grand Prix de Littérature Policière con il suo romanzo d’esordio, La Principessa del Ghiaccio. Inoltre il libro è stato inserito nella lista dei 100 migliori thriller e mistery dal New York Times.

Il riadattamento

Quello che verrà proposto da Mediaset nel 2026 è un adattamento. Al Corriere della Sera, la scrittrice ha affidato dei commenti sulla versione italiana. “Se la storia viene ambientata prima in Francia e poi in Italia è assolutamente naturale che gli attori rappresentino in qualche modo i loro Paesi, i loro territori. (…) L’importante, come sta avvenendo su questo set, è che venga mantenuto lo spirito dei miei romanzi e dei miei personaggi e che la relazione tra i due protagonisti sia quella originale. Mi sembra bellissimo vedere Erica in azione qui in Italia”.

Le differenze non mancano, però, a partire dall’atmosfera e dal clima, così come l’enfasi stessa delle persone. “Un bacio ambientato qui in Italia sarà sicuramente più passionale rispetto alla Svezia, verranno fuori i tratti nazionali, l’importante è che la base del racconto rimanga quella originale. Le differenze sono tante: in Svezia una fila è una fila, disciplinata e ordinata, qui da voi diventa qualcosa di completamente diverso. E poi avete il vino”.

E ora non ci resta che aspettare la data della messa in onda. I protagonisti originali sono Erica Falck e Patrik Hedström (in Italia il protagonista maschile si chiama Leonardo), interpretati rispettivamente da Vanessa Incontrada e Francesco Scianna. Il poliziotto sarà al fianco di Erica nel corso del tempo, proprio per risolvere dei gialli complicati.