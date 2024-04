Maurizio Lastrico, chi è la fidanzata Elisabetta

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Maurizio Lastrico è uno degli attori comici più apprezzati della scena italiana. Tante le produzioni cui ha preso parte, da Don Matteo alla recente Call my agent Italia. Classe 1979, ha 45 anni ed è stato al centro di numerose voci di gossip.

Lui ha però una compagna, impegnata anche nella sua attività professionale. Di lei però non esistono foto pubbliche. I due tengono particolarmente alla loro privacy e, ad oggi, sono riusciti a tutelarla a ogni costo.

Chi è la fidanzata di Maurizio Lastrico

La fidanzata di Maurizio Lastrico si chiama Elisabetta ma di lei non conosciamo il cognome. Intervistato da Caterina Balivo nello studio de La volta buona, l’attore si è descritto come totalmente disorganizzato. Tanto da aver sbagliato chiesa per i funerali di suo padre.

Nel suo lavoro è aiutato da alcuni agenti, suddivisi per settore dal cinema alla televisione, fino al teatro. Fondamentale nell’organizzazione dei suoi tanti impegni è la sua compagna, Elisabetta: “Facciamo un po’ casa e bottega. È bellissimo. Mi sento protetto”.

Quanto la conduttrice dice d’aver trovato una foto di lei (scherzando), il comico si pone sulla difensiva. Teme l’aggressione dei paparazzi e una trasformazione della propria quotidianità. I due si sono conosciuti nel 2021, mentre lavoravano a uno spettacolo teatrale, poi mai andato in scena a causa delle chiusure dovute al Covid-19. La pandemia ha però avuto anche i suoi effetti positivi per la coppia. L’attore ha infatti spiegato in passato: “Grazie al lockdown siamo andati a convivere”.

La verità su Maria Chiara Giannetta

Se sul web si cercano foto della “fidanzata di Maurizio Lastrico”, però, l’immagine che appare è quella di Maria Chiara Giannetta. Tutti in Italia, o quasi, sono stati certi del fatto che tra i due colleghi ci fosse del tenero.

“Tutta colpa di Don Matteo”, sottolinea l’attore. Il pubblico si è lasciato trascinare nell’immaginario dalla trama della fiction Rai. A contribuire al gossip, poi, le indiscrezioni di alcuni esperti, la certezza che lui avesse una “fidanzata misteriosa” e alcuni post social.

Nient’altro che colleghi e amici, dunque. In studio spazio anche a un messaggio proprio da parte della protagonista di Blanca: “Io tifo per te sempre, incondizionatamente, anche quando non mi fai ridere. Scherzo (ride, ndr). Ti mando un grande abbraccio”.

Un grande affetto, il loro, genuino. Nessuna sfumatura romantica e a porre la parola fine al gossip ci pensa proprio Lastrico. Ha infatti sottolineato come sia molto legato sia a lei che al suo fidanzato, Davide Marengo. Si tratta di un regista e sceneggiatore molto noto. Svariati i progetti diretti, da Il commissario Manara a Boris 3, da Il cacciatore a Un’estate fa: “Non credevo che Don Matteo mi avrebbe regalato amicizie particolari e belle. Non credevo che dopo i 40 avrei avuto amicizie nuove”.