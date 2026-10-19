Luca Zingaretti, Montalbano diventa “Commendatore al merito della Repubblica italiana”

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IPA Luca Zingaretti

Luca Zingaretti è stato nominato Commendatore al merito della Repubblica. L’attore e indimenticabile Commissario Montalbano ha ricevuto l’importante onorificenza fra emozioni e un pensiero al pubblico che l’ha sempre seguito e sostenuto in questi anni.

Luca Zingaretti è Commentatore al merito della Repubblica

L’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) è una fra le più alte dello Stato Italiano. Una grande emozione per Luca Zingaretti che ha commentato questo riconoscimento e la sua importanza.

“Ricevere questa onorificenza mi fa molto piacere e, lo ammetto, mi ha anche sorpreso – ha spiegato l’attore e regista -. Non è qualcosa a cui si pensa mentre si lavora: si pensa al prossimo spettacolo, al prossimo set, alla storia che si sta cercando di raccontare nel modo più giusto e autentico possibile”.

Luca Zingaretti

Luca Zingaretti ha poi parlato della sua carriera, delle esperienze fra tv e cinema e dell’affetto del pubblico che non è mai mancato. “In tanti anni ho avuto l’opportunità di passare dal teatro al cinema alla televisione, davanti e dietro la macchina da presa – ha svelato -, e di dar voce a personaggi e storie molto diversi tra loro, raccontando un’Italia fatta di coraggio, ironia, umanità e anche contraddizioni. Se oggi questo percorso viene riconosciuto, ne sono contento soprattutto perché significa che quelle storie hanno avuto un senso anche per chi le ha viste”.

“Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per questo onore – ha aggiunto -, che accolgo con gratitudine e con la responsabilità di continuare a fare questo mestiere con la stessa passione e onestà di sempre. Lo condivido con le persone con cui ho lavorato in questi anni e con il pubblico, che mi ha accompagnato con un affetto che non ho mai dato per scontato”.

La carriera di Luca Zingaretti: il ruolo di Montalbano e il lavoro con Luisa Ranieri

Classe 1961, originario di Roma, Luca Zingaretti non è solamente un attore, ma anche un regista molto apprezzato e un produttore. Dopo aver esordito sul piccolo schermo nei panni del boss Pietro Favignana in La piovra 8 – Lo scandalo, nel 1999 per lui arriva il ruolo di Salvo Montalbano.

Un personaggio, quello tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, che ha regalato una fama enorme a Zingaretti, mostrando il suo straordinario talento nell’interpretare il commissario di polizia intelligente e brusco. Una popolarità e un successo che hanno superato anche i confini italiani.

La sua carriera l’ha portato a lavorare anche al cinema e a teatro, diventando poi regista e produttore. Insieme alla moglie Luisa Ranieri ha infatti sviluppato numerosi progetti di successo, da Le indagini di Lolita Lobosco a La Preside, serie di enorme successo in cui ha recitato proprio l’attrice sposata nel 2012 da cui ha avuto due figlie: Emma e Bianca.

L’Ordine al Merito della Repubblica è il primissimo e più importante ordine cavalleresco italiano, nato nel 1951. Il suo scopo è quello di premiare le ricompense che sono state acquisite verso la Nazione nel campo delle arti, delle lettere, dell’economia, del pubblico impiego e di attività svolte con fini sociali, filantropici e umanitari.