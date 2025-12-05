Viaggio di nozze: cosa mettere assolutamente in valigia

Non esistono regole universali su cosa sia necessario mettere in valigia prima di partire per un viaggio di nozze. Le modalità della luna di miele sono infatti in costante aggiornamento, e se molte coppie continuano ad optare per lunghe trasferte in mete esotiche, altre preferiscono invece una mini moon.
Più che sugli oggetti materiali da portare con sé è comunque bene prestare attenzione alle tempistiche con cui richiedere documenti ed eventuali visti. Senza dimenticare di aggiungere sulla lista del viaggio gli intramontabili passepartout.
Indice
Consigli per preparare i bagagli della luna di miele
La luna di miele è uno dei momenti più attesi dagli sposi di tutto il mondo, ed è bene non farsi prendere dall’ansia quando si è chiamati a preparare tutto il necessario per partire. Ecco in particolare qualche consiglio di cui fare tesoro.
Eliminate ciò che non serve
È molto utile fare un inventario di cosa portare: preparare la valigia per la luna di miele significa infatti anche selezionare l’essenziale. Verificate quindi i servizi offerti dagli hotel per evitare di ritrovarvi con doppioni di cui non avete bisogno: per esempio, molti resort di lusso forniscono asciugacapelli, mentre la maggior parte degli hotel offre adattatori o prese USB.
Portate una quantità moderata di vestiti
Poiché durante il viaggio parteciperete molto presumibilmente a tante attività, potreste essere tentati di preparare un outfit per ogni possibile situazione. Tuttavia, dato che spesso è possibile fare il bucato (o farselo fare) a destinazione, portate vestiti sufficienti per circa cinque giorni se la vacanza dura una settimana.
Portate gli accessori tecnologici indispensabili
Se state partendo per un Paese esotico, scegliete un adattatore e un convertitore universale. Portate anche un caricatore portatile per il telefono e considerate la possibilità di attivare una VPN prima di viaggiare: ci sono infatti molti rischi quando ci si collega a reti Wi-Fi non protette, e in questo modo potrete aggirarne alcuni.
Conservate copie digitali e cartacee dei documenti importanti
La maggior parte dei documenti di viaggio può essere archiviata elettronicamente, ma è sempre bene avere due copie, una cartacea e una digitale. Seguite questo consiglio per carte d’imbarco, passaporti, patenti, certificazioni vaccinali, assicurazioni di viaggio, QR code e altro.
Cambiate denaro nella valuta locale o verificate le carte di credito
Portate con voi un po’ di valuta locale, soprattutto se viaggiate in Asia o in zone rurali. In questo modo, potrete contrattare meglio e non sarete soggetti alle fluttuazioni del cambio. Il contante è essenziale anche per lasciare mance, per esempio nei resort di Stati Uniti e Messico. Quanto a bancomat e carte di credito, verificate in anticipo con la banca se saranno applicate commissioni per le transazioni estere.
Cosa inserire nel bagaglio a mano
Il bagaglio a mano è probabilmente la valigia a cui prestare più attenzione quando si deve partire per la luna di miele: in caso di problemi alla dogana o di smarrimento del bagaglio da stiva, gli effetti che porterete in cabina saranno gli unici che vi troverete ad avere con voi. Qual è il miglior tipo di borsa da portare con sé? Una sacca compatta potrebbe rivelarsi un’alternativa al classico trolley, soprattutto se viaggiate in economy.
Gli essenziali
La lista degli oggetti da infilare nel bagaglio a mano include ovviamente documenti, senza i quali non si potrebbe partire, oggetti di valore, congegni elettronici e tutto l’occorrente per rendere più confortevole l’esperienza di viaggio. Assicuratevi di avere:
- Passaporto
- Informazioni sul visto
- Denaro in valuta locale
- Bancomat e carte di credito
- Documenti d’identità
- Penna o stilo
- Diario di viaggio o iPad
- Dispositivi elettronici (telefono, laptop, Kindle)
- Caricatori
- Mascherina per gli occhi
- Cuscino da viaggio
- Cuffie
- Adattatore/converter universale
- Intrattenimento (serie, film, podcast e libri)
- Snack
- Borraccia
- Shopper aggiuntiva
- Fedi nuziali e anello di fidanzamento
- Occhiali da sole e da vista
- Cappello
- Ciabatte per l’aereo
- Sneakers
- Maglione
- Abbigliamento comodo per il relax
- Borsa a tracolla piccola o marsupio
I prodotti per l’igiene
Sarebbe consigliabile inserire nel bagaglio a mano anche prodotti da toletta per far fronte a problemi come ritardi o smarrimento dei bagagli da stiva. Un trucco utile è valutare prodotti che permettono di risparmiare spazio, come per esempio detergenti in polvere, cosmetici da viaggio e salviettine in formato mini. Durante i voli lunghi funziona molto bene anche una buona maschera in tessuto (ce ne sono di più costose e di più economiche). In generale non dimenticate:
- Beauty case
- Crema solare
- Balsamo labbra
- Spazzola per capelli
- Gel igienizzante
- Salviettine disinfettanti
- Salviettine per il viso
- Deodorante
- Crema mani o lozione
- Maschere in tessuto
- Crema idratante per il viso
- Fazzoletti
- Farmaci con prescrizione
- Prodotti per il benessere
- Dentifricio e spazzolino da viaggio
- Biancheria di ricambio
Cosa imbarcare nel bagaglio da stiva per la luna di miele
Il primo fattore da tenere bene a mente quando si prepara un bagaglio da stiva sono i limiti di peso: arrivare ai 23 kg è infatti più facile di quanto sembri. Inoltre, è utile lasciare un po’ di spazio per i regali e i souvenir che acquisterete durante il viaggio. Un piccolo segreto per risparmiare spazio? Portate con voi un po’ di detersivo per il bucato e una corda per stendere, così da poter limitare il numero di abiti.
Gli essenziali
La prudenza non è mai troppa: prima di compilare qualsiasi lista, assicuratevi di premunirvi in caso di smarrimento del bagaglio. Per il resto, invece, cercate di avere con voi questi oggetti:
- AirTag o dispositivo di tracciamento
- Adattatore
- Libro
- Portagioie
- Beauty rigido
- Sacchetto per il bucato
- Borsa extra
- Prodotti di bellezza
- Beauty per il trucco
- SPF
- Salviettine antizanzare
Abiti e look per la luna di miele
A seconda della vostra destinazione, la lista per la luna di miele cambierà. Sostituite abiti da resort con abbigliamento da sci se state pianificando una minimoon in montagna, oppure rinunciate agli scarponcini da trekking—ideali per Machu Picchu—per un paio di sandali versatili ed eleganti per i Caraibi. In linea di massima, potreste considerare le seguenti opzioni:
- Abbigliamento da resort
- Abbigliamento da sci
- Costumi da bagno
- Sandali e scarpe eleganti
- Borsa o tote da resort
- Lingerie
- Borsa da sera
- Abbigliamento sportivo
- Sneakers
- Outfit per il cocktail