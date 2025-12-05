Viaggio di nozze: cosa mettere assolutamente in valigia

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Non esistono regole universali su cosa sia necessario mettere in valigia prima di partire per un viaggio di nozze. Le modalità della luna di miele sono infatti in costante aggiornamento, e se molte coppie continuano ad optare per lunghe trasferte in mete esotiche, altre preferiscono invece una mini moon.

Più che sugli oggetti materiali da portare con sé è comunque bene prestare attenzione alle tempistiche con cui richiedere documenti ed eventuali visti. Senza dimenticare di aggiungere sulla lista del viaggio gli intramontabili passepartout.

Consigli per preparare i bagagli della luna di miele

La luna di miele è uno dei momenti più attesi dagli sposi di tutto il mondo, ed è bene non farsi prendere dall’ansia quando si è chiamati a preparare tutto il necessario per partire. Ecco in particolare qualche consiglio di cui fare tesoro.

Eliminate ciò che non serve

È molto utile fare un inventario di cosa portare: preparare la valigia per la luna di miele significa infatti anche selezionare l’essenziale. Verificate quindi i servizi offerti dagli hotel per evitare di ritrovarvi con doppioni di cui non avete bisogno: per esempio, molti resort di lusso forniscono asciugacapelli, mentre la maggior parte degli hotel offre adattatori o prese USB.

Portate una quantità moderata di vestiti

Poiché durante il viaggio parteciperete molto presumibilmente a tante attività, potreste essere tentati di preparare un outfit per ogni possibile situazione. Tuttavia, dato che spesso è possibile fare il bucato (o farselo fare) a destinazione, portate vestiti sufficienti per circa cinque giorni se la vacanza dura una settimana.

Portate gli accessori tecnologici indispensabili

Se state partendo per un Paese esotico, scegliete un adattatore e un convertitore universale. Portate anche un caricatore portatile per il telefono e considerate la possibilità di attivare una VPN prima di viaggiare: ci sono infatti molti rischi quando ci si collega a reti Wi-Fi non protette, e in questo modo potrete aggirarne alcuni.

Conservate copie digitali e cartacee dei documenti importanti

La maggior parte dei documenti di viaggio può essere archiviata elettronicamente, ma è sempre bene avere due copie, una cartacea e una digitale. Seguite questo consiglio per carte d’imbarco, passaporti, patenti, certificazioni vaccinali, assicurazioni di viaggio, QR code e altro.

Cambiate denaro nella valuta locale o verificate le carte di credito

Portate con voi un po’ di valuta locale, soprattutto se viaggiate in Asia o in zone rurali. In questo modo, potrete contrattare meglio e non sarete soggetti alle fluttuazioni del cambio. Il contante è essenziale anche per lasciare mance, per esempio nei resort di Stati Uniti e Messico. Quanto a bancomat e carte di credito, verificate in anticipo con la banca se saranno applicate commissioni per le transazioni estere.

Cosa inserire nel bagaglio a mano

Il bagaglio a mano è probabilmente la valigia a cui prestare più attenzione quando si deve partire per la luna di miele: in caso di problemi alla dogana o di smarrimento del bagaglio da stiva, gli effetti che porterete in cabina saranno gli unici che vi troverete ad avere con voi. Qual è il miglior tipo di borsa da portare con sé? Una sacca compatta potrebbe rivelarsi un’alternativa al classico trolley, soprattutto se viaggiate in economy.

Gli essenziali

La lista degli oggetti da infilare nel bagaglio a mano include ovviamente documenti, senza i quali non si potrebbe partire, oggetti di valore, congegni elettronici e tutto l’occorrente per rendere più confortevole l’esperienza di viaggio. Assicuratevi di avere:

Passaporto

Informazioni sul visto

Denaro in valuta locale

Bancomat e carte di credito

Documenti d’identità

Penna o stilo

Diario di viaggio o iPad

Dispositivi elettronici (telefono, laptop, Kindle)

Caricatori

Mascherina per gli occhi

Cuscino da viaggio

Cuffie

Adattatore/converter universale

Intrattenimento (serie, film, podcast e libri)

Snack

Borraccia

Shopper aggiuntiva

Fedi nuziali e anello di fidanzamento

Occhiali da sole e da vista

Cappello

Ciabatte per l’aereo

Sneakers

Maglione

Abbigliamento comodo per il relax

Borsa a tracolla piccola o marsupio

I prodotti per l’igiene

Sarebbe consigliabile inserire nel bagaglio a mano anche prodotti da toletta per far fronte a problemi come ritardi o smarrimento dei bagagli da stiva. Un trucco utile è valutare prodotti che permettono di risparmiare spazio, come per esempio detergenti in polvere, cosmetici da viaggio e salviettine in formato mini. Durante i voli lunghi funziona molto bene anche una buona maschera in tessuto (ce ne sono di più costose e di più economiche). In generale non dimenticate:

Beauty case

Crema solare

Balsamo labbra

Spazzola per capelli

Gel igienizzante

Salviettine disinfettanti

Salviettine per il viso

Deodorante

Crema mani o lozione

Maschere in tessuto

Crema idratante per il viso

Fazzoletti

Farmaci con prescrizione

Prodotti per il benessere

Dentifricio e spazzolino da viaggio

Biancheria di ricambio

Cosa imbarcare nel bagaglio da stiva per la luna di miele

Il primo fattore da tenere bene a mente quando si prepara un bagaglio da stiva sono i limiti di peso: arrivare ai 23 kg è infatti più facile di quanto sembri. Inoltre, è utile lasciare un po’ di spazio per i regali e i souvenir che acquisterete durante il viaggio. Un piccolo segreto per risparmiare spazio? Portate con voi un po’ di detersivo per il bucato e una corda per stendere, così da poter limitare il numero di abiti.

Gli essenziali

La prudenza non è mai troppa: prima di compilare qualsiasi lista, assicuratevi di premunirvi in caso di smarrimento del bagaglio. Per il resto, invece, cercate di avere con voi questi oggetti:

AirTag o dispositivo di tracciamento

Adattatore

Libro

Portagioie

Beauty rigido

Sacchetto per il bucato

Borsa extra

Prodotti di bellezza

Beauty per il trucco

SPF

Salviettine antizanzare

Abiti e look per la luna di miele

A seconda della vostra destinazione, la lista per la luna di miele cambierà. Sostituite abiti da resort con abbigliamento da sci se state pianificando una minimoon in montagna, oppure rinunciate agli scarponcini da trekking—ideali per Machu Picchu—per un paio di sandali versatili ed eleganti per i Caraibi. In linea di massima, potreste considerare le seguenti opzioni: