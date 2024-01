Mini-moon: cos’è la luna di miele low cost

Fonte: iStock Mini-moon di nozze

Complici impegni di lavoro e budget limitati, non tutti gli sposi possono concedersi una vera e propria luna di miele dopo il fatidico ‘sì’. Ecco che molti, quindi, optano per una mini-moon, ovvero una versione low profile del classico viaggio di nozze pensata per tutte le tasche.

Se infatti in passato nella quasi totalità dei casi si optava per destinazioni esotiche e lunghi periodi lontano da casa, oggi sembra invece essere più importante concedersi del sano relax dopo le fatiche pre-matrimoniali. Fosse anche solo per qualche giorno. State pensando di organizzare anche voi una mini-moon? Vi spieghiamo in questa guida cos’è la luna di miele low cost e come gestirla al meglio.

Che cos’è la mini-moon, la luna di miele low cost

Non sempre quando si organizza un matrimonio si dispone di un budget elevato. Se molti sposi scelgono di risparmiare su bomboniere e ristoranti, altri invece preferiscono ridurre la somma prevista inizialmente per la luna di miele. Sono sempre di più, infatti, le coppie che prediligono dopo il fatidico il sì una mini-moon, ovvero un viaggio low profile in cui mete esotiche e lontane lascino spazio a destinazioni relativamente vicine. L’intento principale è quindi quello di godere di un po’ di sano relax per un week-end o solo qualche giorno.

Le lune di miele low cost possono anche fungere da ‘antipasto’ in attesa di un viaggio più importante. In molte occasioni, infatti, gli sposi non hanno la possibilità di godere di lunghi periodi di ferie dopo le nozze, ed optano per una fuga di qualche giorno per smaltire la tensione accumulata in compagnia della propria dolce metà. Obiettivo? Rimandare la luna di miele vera e propria ad un periodo che possa rispettare le esigenze economiche e logistiche della coppia. ‘Accontentandosi’, nel frattempo, di una fuga più modesta.

Perché scegliere una mini-moon

Le lune di miele low cost sono la soluzione ideale per le coppie che non hanno a disposizione un budget elevato. In questi casi, ‘ripiegare’ su un week-end fuori porta è un vero e proprio imperativo. Per gli sposi risulta inoltre più semplice accordarsi su un numero ridotto di giorni di ferie, soprattutto in pieno anno lavorativo. Nel caso di matrimoni organizzati in primavera o, peggio ancora, in autunno, potrebbe infatti essere molto difficile ottenere dal proprio datore di lavoro un congedo di due o più settimane per poter godere di una vacanza coi fiocchi.

Le mini-lune di miele sono infine molto apprezzate dalle coppie che non amano particolarmente l’organizzazione. Mentre un viaggio di nozze, soprattutto se verso una meta esotica e lontana, prevede un calendario dettagliato di attività ed attrazioni da visitare, una trasferta di qualche giorno non necessiterà della stesso impegno. I neosposi, quindi, avranno un unico obiettivo: quello di rilassarsi al 100%.

Idee e destinazioni per una mini-moon

Trattandosi di un viaggio di qualche giorno, la mini-moon può essere organizzata anche con poco anticipo, con o senza l’aiuto di un’agenzia specializzata. Qualora abbiate dimestichezza con portali di viaggi e compagnie aeree, potreste infatti approfittare di tariffe low cost molto vantaggiose.

A seconda della stagione in cui sia organizzata la trasferta, infine, potrete optare tra diverse soluzioni sia in Italia che all’estero: ecco qualche suggerimento.

Mini-moon in Italia: città d’arte o sul mare

L’Italia, con le sue innumerevoli bellezze paesaggistiche ed architettoniche, è la meta ideale per destination wedding o per mini-moon di 2 o 3 giorni. A seconda delle vostre preferenze, potrete far ricadere la scelta sul romanticismo della laguna veneziana, sulle bellezze senza tempo di Roma o sul fascino di Firenze. Qualora cerchiate invece un viaggio all’insegna del relax, potrete optare per una soluzione immersa nel verde tra le colline dell’Umbria o della Toscana, oppure per una villa con vista sul mare in Costiera Amalfitana, Salento o Sardegna. Meglio se in bassa stagione.

Le capitali europee

Da Parigi, città degli innamorati, all’atmosfera cosmopolita di Londra: il Vecchio Continente pullula di mete perfette per la vostra mini-moon. A seconda della stagione del vostro ‘sì’ potrete decidere se spostarvi alla volta della Scandinavia o della più ‘caliente’ Spagna, che offre molteplici alternative alla capitale Madrid. Matrimonio in primavera? Amsterdam, con i suoi bellissimi canali, potrebbe essere un’ottima scelta.

Mete all’insegna del lusso

Se non volete rinunciare ad una vacanza totalmente luxury, esistono diverse destinazioni in cui approfittare di strutture a cinque stelle a prezzi decisamente contenuti. Qualche esempio? Djerba, in Tunisia, sospesa tra mare e deserto, oppue Sharm El Sheik in Egitto, che riesce ad abbinare bellezza, arte e lusso da Mille e una notte.

Mini crociera sul Mediterraneo



Per una vacanza all’insegna del relax, impossibile non pensare ad una crociera. Oltre a quelle di lunga durata, infatti, ne esistono molte il cui itinerario si limita ad alcuni giorni. Tra le mete ‘top’, ci sono le perle del Mediterraneo: preparatevi a partire alla volta di Grecia, Croazia, Spagna e Montenegro.