Album di nozze, come trovare quello giusto

iStock Album di matrimonio

Scegliere con cura il fotografo di nozze non è l’unico compito con cui gli sposi sono chiamati a confrontarsi: una volta calato il sipario sul fatidico sì, infatti, dovranno selezionare con la stessa attenzione anche l’album in cui inserire i preziosi scatti.

Nonostante la diffusione del digitale, quasi nessuna coppia rinuncia al classico album di nozze in cui raccogliere le immagini più belle dei fiori d’arancio. Ma come si seleziona quello perfetto tra i moltissimi modelli presenti in commercio?

Come scegliere l’album di nozze perfetto

Di solito, dopo il rito nuziale, i fotografi potrebbero necessitare di alcuni mesi per consegnare le immagini del sì: la fase di selezione e di editing potrebbe infatti rivelarsi piuttosto lunga, considerando anche la grande quantità di scatti realizzati tra il rito e il ricevimento.

Nonostante ciò, non è mai troppo presto per iniziare a pensare all’album di nozze e alla disposizione delle immagini desiderata. Sicuramente i professionisti vi consegneranno anche un dispositivo con la versione digitale delle immagini, ma nella quasi totalità dei casi, gli sposi preferiranno sempre avere un supporto cartaceo, da sfogliare in concomitanza con gli anniversari più importanti.

Visto il valore emotivo dell’album, è importante che la scelta ricada su un modello che rispecchi i gusti e le esigenze degli sposi. Attenzione, quindi, non solo alla copertina, ma anche alla qualità della carta e al layout delle foto da disporre all’interno.

I vantaggi dell’album di nozze cartaceo

Raccogliere gli scatti di matrimonio su una pennetta o su una piattaforma online è senza dubbio molto comodo, soprattutto in presenza di migliaia di immagini. I file digitali, tuttavia, col tempo, potrebbero rivelarsi molto dispersivi, o, peggio ancora, deteriorarsi.

Optare per un album di nozze cartaceo può invece rappresentare una scelta vincente per le coppie più romantiche. Potrete selezionare le foto più significative e raccoglierle in un volume ad hoc, da custodire gelosamente nel salotto di casa. Se i file digitali finiscono nel “dimenticatoio”, un raccoglitore ben fatto stimola invece a rivivere gli eventi, diventando un vero e proprio investimento emotivo.

Come scegliere la copertina dell’album

Uno dei compiti più delicati riguarda la scelta della copertina. A tal proposito, potete limitarvi ad acquistare un modello tradizionale, senza apportare modifiche o cambiamenti, oppure valutare insieme ad un grafico la possibilità di una soluzione personalizzata.

Molti sposi scelgono infatti di realizzare di proprio pugno (o quasi) la prima pagina del libro. Nella maggior parte dei casi, optano per un’immagine significativa che racchiuda l’essenza del fatidico sì: un ritratto realizzato durante il rito, ma anche qualcosa di meno formale ma altrettanto rappresentativo potrebbe andare bene.

Se siete degli eterni indecisi, potete anche pensare ad un collage che copra l’intera superficie della copertina. Infine, qualora l’idea di una foto non vi piaccia, potete sostituirla con un design grafico o un monogramma.

Il materiale

In quanto al materiale della copertina, la scelta è chiaramente influenzata dall’estetica e dall’effetto finale che desiderate. Un altro fattore da tenere in considerazione è anche la durabilità: alcuni supporti potrebbero infatti deteriorarsi in poco tempo, rispetto ad altri decisamente più resistenti.

Le coppie più classiche e tradizionaliste potranno puntare su pelle o tela, ma anche per una raffinata tavoletta di legno con incisioni per una soluzione ancor più lussuosa e ricercata. Se invece preferite uno stile moderno e meno formale, nulla vi impedisce di scegliere una copertina rigida, magari personalizzandola.

Come scegliere l’impaginazione

Una volta risolto il dilemma della copertina, bisogna scegliere la disposizione delle immagini all’interno dell’album. Questo particolare dipende dal tipo di narrazione che volete fare dell’evento.

Per enfatizzare i momenti chiave, non c’è soluzione migliore di un’impaginazione classica con una grande immagine centrale e piccoli scatti di contorno. Un layout più dinamico, con scatti di diverse dimensioni posizionati sulla stessa pagina, sortirà invece un effetto più moderno e meno formale.

L’ultima opzione, consigliata se apprezzate uno stile minimal e sobrio, prevede invece l’utilizzo di un numero ridotto di immagini (massimo 2) su ciascuna pagina, lasciando molti spazi bianchi.

Quali foto inserire nell’album

Non esiste uno schema preciso in merito agli scatti da inserire all’interno del proprio album di nozze, ma per la tradizione alcune tipologie di immagini non possono assolutamente mancare. Le foto dei preparativi, realizzate prima della cerimonia, restituiscono l’ansia e l’adrenalina che precedono il rito. Via libera, quindi, a scatti della sposa al make up o della vestizione dello sposo.

Allo stesso modo, non potete non includere i momenti più importanti del rito: ingresso della futura moglie in Chiesa, scambio delle promesse e delle fedi nuziali, bacio e abbracci con i testimoni.

C’è più libertà, infine, per quanto riguarda il ricevimento: in questo caso, potete sia utilizzare scatti formali, che ritraggano il ballo con i genitori o il lancio del bouquet, che altri più spontanei e ironici. In quanto alla sequenza, è consigliabile disporre tutto seguendo questo schema:

Preparativi

Cerimonia

Ritratto di coppia

Foto di gruppo

Festa

Quanto costa un album di nozze

Il prezzo per realizzare un album con gli scatti di matrimonio varia in base al tipo di supporto scelto, al numero di pagine e al materiale con cui è realizzato il volume.

Per i modelli più economici con copertina semplice e carta standard, aspettatevi di spendere una cifra compresa tra i 250 e i 600 euro. Se preferite invece una copertina in pelle o tela, e carta di qualità superiore, la somma potrebbe raggiungere i 1000 euro.

Infine, se raccogliere le immagini rappresenta per voi una prerogativa importante e non intendete rinunciare a impaginazione personalizzata, carta fine art e copertina raffinata, il budget di riferimento supererà i 1500 euro.

Quante copie dell’album realizzare

Oltre alla copia da custodire gelosamente nel proprio nido d’amore, molti sposi scelgono di stamparne una per le relative famiglie. Non è necessario che si tratti della stessa versione realizzata dal fotografo per gli sposi: nella maggior parte dei casi, le coppie regalano ai propri genitori un volume tascabile con gli scatti più significativi del sì, risparmiando anche in termini economici.

Per quanto riguarda le damigelle, infine, sarà sufficiente provvedere per ciascuna di loro a una singola foto di gruppo, magari inserendola in una bella cornice. Non potrebbe esserci regalo di ringraziamento più apprezzato.