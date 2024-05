Tutto quello che c’è da sapere sulle fedi nuziali

Fonte: 123RF Fedi nuziali

Sebbene gli anelli di fidanzamento rappresentino il sogno proibito di moltissime fidanzate, c’è un altro gioiello che racchiude in sé tutto lo spirito dei fiori d’arancio: le fedi nuziali. Simbolo per eccellenza dell’impegno reciproco e delle promesse dei due futuri sposi, questi anelli hanno un’origine antichissima, e da sempre rappresentano l’amore e la devozione all’interno di una relazione.

Se in passato molti le preferivano in versione semplice e minimal, oggi le fedi nuziali possono essere scelte in vari stili, colori e forme, adattandosi perfettamente anche alle cerimonie più moderne. Le coppie hanno piena libertà nel selezionare i gioielli che maggiormente riflettano la loro storia d’amore, e le opzioni sono quasi infinite. State organizzando il vostro matrimonio e cercate delle fedi nuziali perfette sotto tutti i punti di vista? Ecco qualche consiglio per voi.

Fedi nuziali: tutto quello che c’è da sapere

Le fedi nuziali hanno subito un’evoluzione costante nel corso degli anni, e se fino a qualche anno fa la versione più gettonata era quella minimal e color oro, oggi le opzioni sono molteplici. Prima di imbarcarvi nella ricerca del perfetto anello per il vostro “sì”, è importante capire quali sono le caratteristiche essenziali di questi gioielli, dalla forma al colore.

I metalli

Gli esperti non sembrano avere dubbi: l’oro bianco è il metallo più gettonato non solo per gli anelli di fidanzamento, ma anche per le fedi nuziali. Tuttavia negli ultimi anni anche l’oro giallo o rosa, il platino e il palladio hanno conosciuto grande popolarità.

Nella scelta del metallo è comunque importante considerare il proprio stile e gli altri tipi di gioielli che si indossano, facendo in modo che possano essere abbinati. Per esempio molte spose scelgono per le fedi nuziali lo stesso materiale dell’anello di fidanzamento, così da ottenere un effetto più piacevole alla vista ed evitare contrasti cromatici. Inoltre, se svolgete un lavoro manuale o comunque tenete le mani spesso in attività, valutate la possibilità di affidarvi ad un metallo più resistente, come il tungsteno o il platino, che sono più forti del classico oro e non temono l’usura.

Le pietre preziose



Diverse coppie scelgono di rendere uniche le proprie fedi nuziali impreziosendole con pietre e gemme, come diamanti, zaffiri e rubini. Anche se pavé o dettagli luminosi aggiungono un tocco brillante ed elegante agli anelli, la scelta di aggiungerli rimane sempre ed esclusivamente degli sposi. Anche in questo caso, i futuri coniugi devono prediligere modelli che rispecchino maggiormente i loro stili e il loro gusto. Il budget è un altro fattore da non sottovalutare: gli anelli con pietre e diamanti sono decisamente più costosi.

Incisioni e design

Da disegni vintage a fiori e stelle, ci sono moltissimi modi per rendere la vostra fede nuziale una vera opera d’arte. I più romantici, tuttavia, sembrano preferire la semplice incisione del nome della loro dolce metà unita alla data del sì. Ricordate comunque che più intricato sarà il design da voi scelto, più alto sarà il rischio di usura dell’anello. E, ovviamente, maggiore sarà il numero di caratteri e disegni da voi scelto, maggiore sarà la cifra da sborsare.

Le dimensioni

Lo spessore della fede nuziale è probabilmente una delle scelte più difficili con cui gli sposi sono chiamati a confrontarsi. Gli uomini preferiscono tendenzialmente anelli con uno spessore compreso tra i 4 e i 7 mm, mentre le preferenze delle donne variano a seconda delle generazioni: oggi, ad esempio, molte sembrano preferire fedi più sottili e delicate.

In generale, ad ogni modo, la maggior parte delle future mogli fa ricadere la propria scelta su fedi che ripropongano le dimensioni dell’anello di fidanzamento, quindi con uno spessore compreso tra i 2 e i 4 mm. Se preferite uno stile più vivace, non abbiate timore a mixare gioielli più grandi o più piccoli a seconda dell’effetto da voi desiderato.

La rifinitura



La rifinitura è il dettaglio che fa la differenza quando si tratta di anelli o gioielli in generale. Potete optare per una rifinitura rustica, smaltata, satinata o una lavorazione sabbiata, tenendo anche in considerazione il tema del matrimonio e il vostro senso estetico.

Come prendersi cura delle fedi nuziali



Per evitare che con il tempo gli anelli nuziali perdano il loro smalto, potete pulirli utilizzando una piccola spazzola, una soluzione specifica oppure qualche goccia di detersivo per piatti in acqua tiepida. Pulitele con un panno in microfibra, e torneranno come nuove.

Ricordate inoltre di toglierle quando pulite, cucinate, fate la doccia, praticate sport o giardinaggio, e quando dormite. Anche se molte coppie amano l’idea di non separarsi mai dai propri anelli, separarsene prima di compiere un’attività è il modo migliore per evitare graffi ed usura, o, nei casi peggiori, che vadano persi.

Cosa c’è da sapere sullo shopping delle fede nuziali

Quando si parla di fedi nuziali, è impossibile non chiedersi chi debba acquistarle e se sia obbligatorio per i due coniugi far ricadere la scelta sullo stesso modello di anelli. Ma come stanno realmente le cose?

Chi deve comprare le fedi

Sta diventando una pratica molto comune che le coppie acquistino insieme le proprie fedi nuziali, senza affidare la responsabilità solo ad uno dei coniugi. Si tratta ovviamente di una decisione personale, ma che potrebbe rivelarsi vincente per le coppie con gusti e stili molto differenti: recandosi insieme in gioielleria, potranno arrivare più facilmente ad un compromesso, rispettando le rispettive esigenze.

In alcuni casi la tradizione vuole che ciascuno dei coniugi paghi l’anello della propria dolce metà, come simbolo di impegno e devozione. In altri, invece, i coniugi dividono equamente la spesa, oppure creano un fondo comune da destinare proprio all’acquisto delle fedi nuziali. In Italia, a differenza di altri Paesi, sono i testimoni di nozze o il compare d’anello a svolgere il delicato compito: spesso sono comunque gli sposi a guidarli nella scelta delle fedi, scegliendole in anticipo o spiegando i propri gusti.

I due anelli devono essere uguali?

Le fedi nuziali sono molto personali, e non c’è nessuna regola che imponga agli sposi di selezionare un anello dello stesso stile o metallo. Se non riuscite a trovare fedi nuziali simili che piacciano ad entrambi, valutate la possibilità di un’opzione gender-neutral, come un anello intrecciato in cui siano presenti due metalli che amate. Sia che si tratti di gioielli simili che di pezzi unici ed originali, arrivare ad una soluzione che possiate amare entrambi è la cosa più importante.