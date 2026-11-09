Il paradiso delle signore non va in onda oggi 9 novembre, il cambio programmazione Rai

Le Veneri staccano per un pomeriggio e l’orologio di Rai 1 cambia tre volte in una settimana: lunedì, venerdì e sabato. Meglio mettersi un promemoria

Ufficio Stampa Rai Marcello nel Paradiso delle Signore

A Buenos Aires la Messa di Papa Leone XIV è alle 11:30. Da noi saranno invece le 15:30, praticamente l’ora delle Veneri, e Rai 1 sceglie la diretta: Il Paradiso delle Signore oggi, lunedì 9 novembre, non va in onda.

Il viaggio del Pontefice in Uruguay, Argentina e Perù dura fino al 17 novembre, ma la soap torna già domani, martedì 10, alle 16:00. Gli ascolti non c’entrano, possiamo stare tranquille.

Gli orari di Rai 1 oggi

Per la messa del Ponteficem il pomeriggio di Rai1 è riorganizzato così: dopo il Tg1 delle 13:30, La Volta Buona di Caterina Balivo parte alle 14:05 ma chiude alle 15:20 e non alle 16:00 come sempre, quando la linea passa allo Speciale Tg1. Alle 17:00 arriva un breve Tg1 e poi tocca ad Alberto Matano, con La Vita in Diretta alle 17:10 anziché alle 16:55. Quindici minuti di ritardo che, per una volta, perdoniamo volentieri.

Non è la prima volta: per esempio, l’8 dicembre 2025 la soap si era già fermata per l’omaggio di Papa Leone XIV alla statua dell’Immacolata, a Piazza di Spagna.

Venerdì 13, tocca al Perù

Non è una giornata che porta sfortuna quella di venerdì 13, come le credenze d’oltreoceano, ma qui il copione si ribalta. Venerdì gli orari cambiano di nuovo: La Volta Buona chiude ancora alle 15:20 e Il Paradiso delle Signore comincia subito dopo, quaranta minuti prima del solito, perché alle 16:20 Rai 1 si collega con Chiclayo, in Perù, la città dove Papa Leone XIV ha svolto parte del suo ministero prima dell’elezione. La Vita in Diretta riparte poi alle 18:00, in versione ridotta.

Il recupero del sabato pomeriggio

La puntata di oggi non andrà persa, perché il Paradiso delle Signore lo ritroviamo sabato 14 novembre intorno alle 15:10 su Rai 1, orario insolito per una soap che va in onda dal lunedì al venerdì, ma qui dobbiamo assolutamente rimanere in pari. Il conto dei 160 episodi inediti della stagione resta quello. Chi a quell’ora è altrove (capita) può rimediare su RaiPlay, dove gli episodi sono disponibili subito dopo la messa in onda.

C’è da dire che sarà un weekend piuttosto uggioso in gran parte d’Italia, non c’è niente di meglio e “cozy” che rimanere a casa davanti alla tv magari sorseggiando una tisana bollente.

Cosa succede nelle prossime puntate

Martedì 10 novembre, secondo le anticipazioni, le Veneri sono alle prese con la festa a sorpresa per il compleanno di Mirella, mentre a Milano arriva Carmine: Ciro e Concetta non fanno i salti di gioia, Lia lo invita comunque a cena dai Puglisi e la serata non va come sperava.

Venerdì 13 le Veneri proverebbero a convincere Mirella a festeggiare in Caffetteria. Sabato 14 Marcello si rivolgerebbe ad Adelaide per aiutare Riccardo e arriverebbe la decisione che molti fan aspettano da tempo.