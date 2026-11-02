Perché cambiano gli orari de La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta

Novità nel pomeriggio di Rai 1: Caterina Balivo, Alberto Matano e Il Paradiso delle Signore cambiano orario. Ecco cosa succederà i prossimi 9 e 13 novembre

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IPA/Rai La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta

Rai 1 cambia il palinsesto pomeridiano e a farne le spese, almeno per qualche giorno, saranno alcuni dei programmi più seguiti della rete. La Volta Buona di Caterina Balivo, Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta di Alberto Matano subiranno variazioni di orario nelle giornate di lunedì 9 e venerdì 13 novembre 2026. Nessuna cancellazione definitiva, ma una riorganizzazione della programmazione per lasciare spazio a un importante evento internazionale: il viaggio apostolico di Papa Leone in Sudamerica. Ecco cosa cambia e quando andranno in onda i programmi.

La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta, perché cambiano gli orari

Il pomeriggio di Rai 1 si prepara a una serie di modifiche per seguire uno degli appuntamenti più importanti dell’agenda internazionale della Chiesa cattolica. Papa Leone sarà impegnato in un viaggio apostolico in America Latina dal 6 al 17 novembre 2026, con tappe in Uruguay, Argentina e Perù.

Come da tradizione, la Rai garantirà un’ampia copertura televisiva degli eventi più significativi, trasmettendo in diretta alcune celebrazioni religiose attraverso gli speciali del Tg1. Una scelta editoriale che comporterà inevitabilmente alcuni cambiamenti nella programmazione pomeridiana dell’ammiraglia.

A essere coinvolti saranno soprattutto Caterina Balivo e Alberto Matano, due dei volti di punta del daytime Rai, insieme alla soap Il Paradiso delle Signore, che ogni giorno tiene compagnia a milioni di telespettatori.

Le modifiche riguarderanno principalmente lunedì 9 e venerdì 13 novembre, quando il Tg1 seguirà le Messe celebrate dal Pontefice rispettivamente a Buenos Aires, in Argentina, e a Chiclayo, in Perù.

Rai 1, i nuovi orari del 9 e 13 novembre: cosa succede ai programmi

La prima variazione è prevista per lunedì 9 novembre 2026, quando il pomeriggio di Rai 1 sarà organizzato per consentire la trasmissione della Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV a Buenos Aires.

Ecco il palinsesto previsto:

– Ore 14:05: La Volta Buona con Caterina Balivo

– Ore 15:20: Speciale Tg1 da Buenos Aires, Santa Messa di Papa Leone XIV

– Ore 17:00: Tg1

– Ore 17:10: La Vita in Diretta con Alberto Matano

Dunque, in questa giornata La Volta Buona terminerà prima del consueto, mentre Il Paradiso delle Signore non andrà in onda nella sua collocazione abituale. La Vita in Diretta inizierà invece alle 17:10.

Ulteriori cambiamenti sono previsti per venerdì 13 novembre, quando Rai 1 seguirà la celebrazione religiosa del Pontefice a Chiclayo, in Perù.

Il palinsesto sarà così articolato:

– Ore 14:05: La Volta Buona

– Ore 15:20: Il Paradiso delle Signore

– Ore 16:20: Speciale Tg1 da Chiclayo, Santa Messa di Papa Leone XIV

– Ore 18:00: La Vita in Diretta

In questo caso, la soap di Rai 1 andrà regolarmente in onda, ma in una fascia oraria anticipata rispetto alla programmazione abituale. A subire la modifica più evidente sarà La Vita in Diretta, che comincerà soltanto alle 18:00. Si tratta, in ogni caso, di variazioni temporanee, legate esclusivamente alla copertura televisiva del viaggio papale.

La Volta Buona cresce negli ascolti mentre Papa Leone riprende gli impegni

Le modifiche arrivano in un momento particolarmente positivo per La Volta Buona di Caterina Balivo, che continua a registrare risultati incoraggianti sul fronte degli ascolti.

Il programma sta mostrando un andamento in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie a una formula che alterna interviste, gossip, storie personali e approfondimenti dedicati al benessere e alla bellezza.

A contribuire al successo anche il forte legame con Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci che offre quotidianamente nuovi spunti di discussione. Alcune puntate sono riuscite a raggiungere il 20% di share, con grande soddisfazione di Caterina, che ha sempre creduto nel suo progetto.

Intanto, dal Vaticano arrivano aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni di salute di Papa Leone, dopo l’intervento chirurgico al torace subito lo scorso 13 ottobre.

È stato confermato che il recupero postoperatorio procede positivamente e che gli ultimi accertamenti non evidenziano controindicazioni al viaggio apostolico. La Santa Sede ha quindi ribadito che la visita in Uruguay, Argentina e Perù si svolgerà secondo il programma previsto.