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Ufficio stampa Rai Le Veneri de "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì 19 novembre alle 16:10 su Rai 1, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa. La soap opera è arrivata alla puntata numero 54. Ecco le anticipazioni della puntata.

Nella puntata precedente

Le Veneri fanno a gara per accompagnare Simona all’inaugurazione della mostra. Intanto, sfogliando un vecchio diario del padre, Diana ha un’idea per onorarne la memoria: trasformare l’abito realizzato da Iacopo che indosserà quel giorno. Elisa coglie un certo imbarazzo tra Irene e Cesare quando la sorte li abbina per la foto destinata al calendario. In assenza di Adelaide, Odile cerca di stare vicino a Riccardo; Adelaide torna a Milano con una sorpresa per il nipote.

Anticipazioni della puntata del 19 novembre 2026

Simona sceglie quale Venere l’accompagnerà alla mostra, mentre Valter la incoraggia a chiedere aiuto per risolvere il problema alla caviglia. Irene sta valutando seriamente la possibilità di iscriversi all’università. Elisa trova una soluzione per togliere Cesare e Irene dall’imbarazzo di posare insieme per il calendario, ma Valter non è d’accordo con la scelta della madre. Dopo aver ritrovato la piccola Margherita, Riccardo deve impegnarsi a riconquistare la sua fiducia.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026.