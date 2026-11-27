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Ufficio Stampa Rai Ciro e Mimmo, Il Paradiso delle Signore

Ancora un cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore. Dopo lo stop di venerdì 27 novembre, dovuto alla messa in onda della semifinale di Coppa Davis, i telespettatori della soap avrebbero dovuto ritrovare eccezionalmente i loro beniamini nella giornata di sabato 28 novembre. Ma, nelle ultime ore, è arrivato un nuovo dietrofront. A comunicare la variazione di palinsesto è stato direttamente uno dei protagonisti della serie, Massimo Cagnina. L’interprete di Ciro Puglisi ha voluto fare chiarezza sui social, annunciando quando tornerà in onda l’amata serie.

Il Paradiso delle Signore non va più in onda sabato 30 novembre 2026

Gli appassionati del Paradiso delle Signore dovranno pazientare ancora qualche giorno prima di scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta. A dispetto di quanto comunicato inizialmente non ci sarà alcun appuntamento straordinario nel fine settimana.

A dare la notizia è stato Massimo Cagnina, che nella fiction veste i panni del barista Ciro Puglisi. L’attore, spesso anche ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram per informare tempestivamente i fan dell’ennesima variazione nella programmazione.

“Buon pomeriggio a tutti, vi comunico che la puntata prevista per domani sabato 28 novembre slitterà a lunedì 30 novembre alle ore 16.00 come sempre. Grazie”, ha scritto. In effetti de Il Paradiso delle Signore non c’è traccia neppure nella guida ufficiale della Rai.

Non sono note le ragioni di questo repentino cambio di programmazione: forse alla base della decisione c’è la volontà di tutelare la soap, evitando che parte del pubblico possa perdere la nuova puntata a causa di una collocazione insolita nel palinsesto.

Il prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore è dunque fissato per lunedì 30 novembre, alle ore 16 su Rai 1. La soap tornerà nella sua abituale collocazione pomeridiana, riprendendo la narrazione da dove si era interrotta.

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore

Nonostante l’appuntamento saltato di venerdì, una settimana ricca di colpi di scena attende i telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Nelle prossime puntate torna a farsi minaccioso per Umberto un capitolo del passato, mentre Diana è alle prese con un’amara scoperta riguardante la sua eredità. Novità in arrivo anche per Johnny e Ciro comincia a nutrire alcuni sospetti nei confronti di Carmine.

Il commendator Guarnieri deve fare nuovamente i conti con l’inchiesta sull’inquinamento delle acque, nella quale era rimasto coinvolto perché la sua banca aveva finanziato l’azienda responsabile. Sulla vicenda aveva indagato nella scorsa stagione la defunta Rosa Camilli. Il processo sta per ripartire e sarà affidato a un nuovo giudice, circostanza che alimenta le preoccupazioni di Umberto e Adelaide.

Mentre i due cercano di capire quali potrebbero essere le conseguenze della vicenda, Carla Corsi decide di affrontare il suo socio alla Galleria Milano Moda. La donna teme che i problemi giudiziari di Guarnieri possano avere pesanti ripercussioni sugli affari. Una preoccupazione destinata a crescere alla luce delle nuove complicazioni legali.

Intanto, anche Diana si ritrova in una situazione tutt’altro che semplice. Dopo aver maturato la decisione di abbandonare gli studi universitari e dopo l’ennesima lite con la madre, la ragazza vorrebbe entrare in possesso della sua parte di eredità. Scopre però che il patrimonio è stato congelato e che, di conseguenza, non può disporne liberamente. Per cercare una soluzione decide quindi di rivolgersi a un avvocato esperto, Cesare Brugnoli.

Per quanto riguarda gli altri personaggi de Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni rivelano che Elisa fa un incontro tutt’altro che piacevole con una vecchia conoscenza. Simona scopre di avere una particolare sintonia con Valter, che si offre di aiutarla ad allenarsi e a ritrovare tonicità nelle gambe.

Invece Mirella cerca di fare chiarezza sul rapporto tra Mimmo e Rebecca, e per Johnny si presenta un’importante opportunità professionale: una proposta discografica.

Momenti delicati attendono Roberto, che fa sempre più fatica a gestire la propria vita privata. E un caso di cronaca contribuisce ad accrescere ulteriormente il suo disagio. Infine, nuovi interrogativi agitano casa Puglisi: Ciro inizia a sospettare che Carmine stia tramando qualcosa alle spalle della sua famiglia.