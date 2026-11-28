Sal Da Vinci avrebbe dovuto animare Rai 1 con l'ultima puntata di "Meravigliosamente", ma il tennis ha preso il suo posto: gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Sal Da Vinci, ascolti tv del 27 novembre

Solo Sal Da Vinci, con il suo show Meravigliosamente, poteva avere il coraggio di sfidare Miranda Priestly, alias Meryl Streep, protagonista de Il Diavolo veste Prada, il film cult in onda su Canale 5.

Eppure, per la serata di venerdì 27 novembre, i piani sono cambiati: la semifinale di Coppa Davis tra Italia e Repubblica Ceca ha conquistato la prima serata di Rai 1 facendo slittare lo spettacolo del cantante napoletano. Una sfida che si è trasformata così in un confronto tra il campo da tennis e gli uffici di Runway, con il pubblico chiamato a scegliere come trascorrere il venerdì sera.

Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 DOC, ma nella versione francese e su Rai 3 Mi manda Rai Tre.

Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado e su Italia 1 è andato in onda il film Harry Potter e il Calice di Fuoco. Mentre La7 ha trasmesso C‘era una volta a… Hollywood.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 27 novembre