Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 15 ottobre 2026: Odile prende una via rischiosa

Odile tenta una via alternativa per salvare la GMM, Marta e Adelaide sono in attesa dell’esito del test antidroga di Riccardo: trama de "Il paradiso delle signore" del 15 ottobre 2026

Ufficio stampa Rai Odile, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 29. Odile tenta una via alternativa per salvare la GMM, Marta e Adelaide sono in attesa dell’esito del test antidroga di Riccardo. Ecco le anticipazioni di giovedì 15 ottobre 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente di mercoledì 14 ottobre Barbara è costretta a studiare in Caffetteria e Johnny propone a Irene di aiutarla a trovare un’altra sistemazione. Elisa scopre che Le Veneri stanno aiutando Concetta di nascosto e ha una reazione che sorprende tutte: sceglie di mettersi in gioco e salvare la situazione. Adelaide teme che dietro la crisi di Riccardo ci sia una ricaduta nella droga e mette al corrente Marta di una decisione che ha preso per fugare ogni dubbio sulla tossicodipendenza del nipote.

Anticipazioni della puntata del 15 ottobre 2026

Mimmo non può accettare l’offerta di lavoro di Rebecca al Circolo, ma a Marcello sembra un’occasione mancata. Odile tenta una via alternativa per salvare la GMM, che, però, è più rischiosa del prêt-à-porter popolare voluto da Iacopo. Elisa assiste in maniera inequivocabile all’imbarazzo di Cesare nell’incrociare Irene e Johnny insieme. Nel frattempo, gli abiti di Botteri sono salvi e il Paradiso ritrova il senso più profondo di essere una famiglia. Marta e Adelaide sono in attesa dell’esito del test antidroga di Riccardo, pronte ad affrontare la sua reazione qualunque sia il risultato.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 12 al 16 ottobre 2026.