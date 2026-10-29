Luciana Littizzetto compie 62 anni: la sorpresa in diretta al Tavolo di Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio ha organizzato una bella sorpresa per il compleanno della sua Lucianina. Tutto è accaduto in diretta al Tavolo di Che Tempo Che Fa

IPA Luciana Littizzetto e Fabio Fazio

Chi dice che con il passare degli anni bisogna “darsi una calmata”, evidentemente non pensa a Luciana Littizzetto. Arrivata splendida al traguardo dei 62 anni, la comica torinese ha ricevuto una sorpresa in diretta sul Nove durante la prima puntata del Tavolo di Che Tempo Che Fa. Poteva la sua “famiglia” televisiva non organizzare per lei qualcosa di speciale? Certo, forse non avrebbe mai immaginato che allo scoccare della mezzanotte qualcuno suonasse al citofono di casa…

Marzullo irrompe a casa di Lucianina

La sua presenza non era prevista al Tavolo di Che Tempo Che Fa, come da programmi, eppure Luciana Littizzetto è riuscita lo stesso a essere protagonista di questa nuova prima serata del Nove. Tutto merito di Fabio Fazio, col quale c’è un rapporto che va ben oltre il semplice sodalizio professionale.

La comica lo punzecchia ormai da anni, senza perdere mai un’occasione per prenderlo in giro. E lui, approfittando di questo “evento speciale”, ha ben pensato di architettare una bella sorpresa per “vendicarsi”.

Così, a ridosso della mezzanotte, la Littizzetto ha sentito suonare il citofono: era Gigi Marzullo, altro volto storico del programma, pronto a festeggiare il suo compleanno in collegamento con lo studio e il resto del cast. “Fabio, ma non ti basta la domenica? Devi tormentarmi, darmi lo sfinimento…”, ha commentato Lucianina, mentre il collega spiegava: “Vengo da Roma, ho una certa età. Ho cambiato due treni”.

“Noi a quest’ora andiamo a dormire”, ha ribadito la comica, mentre Marzullo: “Non l’ho mai fatto per una donna…”. “Ma se sei sposato, cosa vuoi da me?… Ma secondo te è un’immagine sexy questa, Fabio?“, di nuovo lei. Un Marzullo con un mazzo di rose blu e gialle e un grappolo di palloncini nel cuore della notte, in effetti, non passa inosservato.

La torta, il brindisi

“Aspettava Pedro Sanchez, sei arrivato tu“, la battuta di Fazio. “Ero pronta con la mia tortilla de patata, e invece… Il mio karma, sempre al solito!”, ha risposto la comica. Un siparietto che lei (ma anche il pubblico) non si aspettava e che, a dirla tutta, è stato il modo più appropriato per festeggiare il compleanno di una donna che dell’ironia e dell’autoironia ha fatto la sua cifra vincente.

La torta col numero sbagliato (63, anziché 62), poi il brindisi in salotto col pigiama (e lo spumante “rovente”), il tutto coronato dall’applauso del cast del Tavolo di Che Tempo Che Fa e del pubblico presente in studio. “Buon compleanno Lucianina e grazie per averci fatto festeggiare con te”, gli auguri di Fazio. “Grazie a tutti, è stata una serata che mi sognerò di nuovo stanotte“, ha concluso la Littizzetto col suo solito piglio.

Luciana Littizzetto, 62 anni di risate (e amicizia)

Dietro la comicità brillante di Luciana Littizzetto non c’è solo il talento, ma anche un percorso fatto di studio e di scelte spesso coraggiose. Diplomata in pianoforte al Conservatorio e laureata in Lettere, ha insegnato musica per quasi un decennio prima di conquistare il pubblico sul palco di programmi cult come Avanzi, Mai dire gol e Zelig.

La svolta è arrivata nel 2005 con Che Tempo Che Fa, dove ha preso forma un’amicizia profonda che va oltre il piccolo schermo, capace di trasformare ogni affettuoso scambio di battute e ogni risata in un momento imperdibile per i telespettatori.