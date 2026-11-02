Che tempo che fa, telefonata a sorpresa di Maria De Filippi: “Sono preoccupata per Luciana”

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IPA Maria De Filippi e Luciana Littizzetto

Il volto più potente di Canale 5 al telefono con la concorrenza, in diretta, nel pieno della domenica di Fabio Fazio: ieri sera, 1° novembre, gli spettatori del Nove si sono goduti un colpo di scena da fantatelevisione. Durante lo spazio di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, la linea si è aperta su una voce che chiunque riconoscerebbe a occhi chiusi, quella di Maria De Filippi, pronta a mettere sotto torchio l’amica di sempre.

Ma torniamo indietro di qualche giorno. Il 29 ottobre Luciana ha compiuto 62 anni e Fazio, per festeggiarla, ha messo in scena durante Il Tavolo, la costola del programma, una sorpresa a dir poco bizzarra con protagonista Gigi Marzullo. Una trovata che a quanto pare ha colpito parecchio anche Maria.

Lei ha salutato tutti con naturalezza, poi ha sganciato la frase che ha fatto drizzare le orecchie a casa: “Sono preoccupata per Luciana“. Per un attimo il pensiero è corso al peggio. La spiegazione è arrivata subito, ed era tutta da ridere: se Fazio aveva scelto di spedirle Marzullo per il compleanno, forse l’amica si sentiva un po’ sola? Lui, serafico come sempre, ha rivendicato il gesto come un’opera di bene.

Maria De Filippi e Luciana Littizzetto: la battuta su Instagram che incuriosisce i fan

Le due condividono da tempo le poltrone dei giudici di Tú sí que vales su Canale 5, e la loro complicità si avverte anche attraverso la cornetta. Maria ha continuato a stuzzicare la collega raccontando di seguirla su Instagram: a sentir lei, Luciana si sveglia ogni giorno prima e riempie il profilo di foto di fiori.

Il dettaglio ha stuzzicato la curiosità di molti spettatori, perché la conduttrice è famosa per tenersi alla larga dai social. Esiste davvero un profilo Instagram segreto di Maria De Filippi? L’idea è intrigante, anche se la pista più probabile porta agli account ufficiali dei suoi programmi, da cui potrebbe tenere d’occhio l’amica senza farsi notare.

Maria De Filippi ospite a Che tempo che fa: la promessa a Fabio Fazio

Fazio ha colto la palla al balzo. Da un anno prova a portarla in studio e stavolta ha ottenuto finalmente un sì: Maria si è impegnata a farsi vedere entro la fine del 2026. Per i fan si tratta di una notizia attesissima.

Prima dei saluti, il conduttore le ha ricordato che a dicembre toccherà a lei soffiare sulle candeline, proponendole a sua volta un regalo firmato Marzullo. Maria ha accettato divertita. Da lì è partita una schermaglia sull’età: Fazio e la Littizzetto sono classe 1964, la De Filippi del 1961, e lui ha scherzato su chi porta meglio gli anni, mettendo l’amica torinese nel gruppo meno fortunato.

Luciana ha risposto per le rime tirando in ballo Paolo Bonolis, che secondo lei, con la nuova fidanzata molto più giovane, sta invecchiando a meraviglia. Fazio ha tagliato corto invitando a restare sul loro terzetto, e Maria ha chiuso la scena con un commento ironico rivolto all’amica.

Ora rimane da scoprire quale domenica sceglierà per sedersi davvero accanto a Fazio. Noi teniamo il telecomando a portata di mano, e scommettiamo che saremo in buona compagnia.