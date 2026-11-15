Marco Luci, chi è il braccio destro di Mara Venier a Domenica In

Storico autore di "Domenica In" e braccio destro di Mara Venier, Marco Luci è legato alla conduttrice da una profonda amicizia. Ecco chi è e cosa sappiamo del loro rapporto

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Marco Luci e Mara Venier

Marco Luci è uno storico autore televisivo, da molti anni in forza alla Rai. Impegnato dietro le quinte di Domenica In, è anche legato da un rapporto di profonda amicizia a Mara Venier, che ha voluto dimostrargli il proprio sostegno in un momento per lui molto delicato.

Chi è Marco Luci, il braccio destro di Mara Venier

Se alcuni programmi continuano ad appassionare milioni di telespettatori, il merito non spetta unicamente agli storici conduttori del piccolo schermo, ma anche a chi lavora instancabilmente dietro le quinte. È il caso degli autori televisivi, che progettano e sviluppano le dinamiche di titoli di successo come Domenica In. Tra questi c’è anche Marco Luci, storico braccio destro di Mara Venier.

Nato a Roma il 7 aprile 1956, dopo la laurea in Sociologia ha iniziato la sua attività giornalistica ed è approdato presto al piccolo schermo. Negli anni ’90 è entrato a far parte del team degli storici autori di Paolo Bonolis, insieme a Federico Moccia e Stefano Jurgens. Portano la sua firma programmi come Chi ha incastrato Peter Pan? e Ciao Darwin. Nel suo curriculum trovano spazio anche diversi successi Rai, come Linea Verde, Miss Italia, I Migliori Anni e, soprattutto, Domenica In.

Proprio lo show domenicale condotto da Mara Venier rappresenta attualmente il principale impegno dell’autore romano, che con la conduttrice veneta ha instaurato un forte legame di amicizia.

Marco Luci, il messaggio di Mara Venier

Mara Venier e Marco Luci sono legati da una profonda amicizia. Per questo motivo, la conduttrice di Domenica In ha voluto rivolgere alcune parole all’amico, aprendo la puntata dello show del 15 novembre. Visibilmente commossa, la presentatrice ha dichiarato in diretta: “Buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di cominciare questa puntata voglio salutare il mio faro, Marco Luci, il mio capo autore che oggi non c’è. Marco, ti vogliamo bene, che dirti? Daje tutta, Marco, non mollare mai. Noi ti aspettiamo”.

Mara Venier non è entrata nei dettagli né ha spiegato i motivi dell’assenza del suo collaboratore, che starebbe probabilmente attraversando un momento molto difficile. Nel rispetto della sua privacy, la conduttrice ha comunque voluto dedicargli un messaggio e manifestargli pubblicamente la propria vicinanza.

L’amicizia tra Marco Luci e Mara Venier

Le parole di sostegno di Mara Venier assumono ancora più valore alla luce di alcuni episodi in cui Luci le ha a sua volta dimostrato grande vicinanza. Nel 2024, quando la conduttrice fu sommersa dalle critiche per aver interrotto Dargen D’Amico mentre parlava di immigrazione e per aver letto un comunicato relativo alla guerra tra Israele e Hamas a Domenica In, il suo autore si schierò apertamente dalla sua parte.

“Personalmente ritengo ingiuste, vergognose e inaccettabili le accuse di “censura” rivolte a Mara Venier. La storia di Mara Venier parla da sola, ha sempre dato voce a tutti, è sempre stata dalla parte delle persone più deboli e indifese e nella sua vita si è sempre battuta in ogni occasione per la libertà di pensiero e non ha mai censurato nessuno, anzi. Evidentemente c’è chi sfrutta certe situazioni solo per alzare polveroni mediatici a proprio fine”, dichiarò Luci.

.