Helen Mirren, 12 minuti di esercizi al giorno per essere in forma a 81 anni

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Helen Mirren

A 81 anni Helen Mirren continua a essere un esempio di eleganza e vitalità. L’attrice premio Oscar, che non ha mai nascosto il suo rapporto sereno con il passare del tempo, ha un segreto per mantenersi in forma che non prevede costosi abbonamenti in palestra, allenamenti estenuanti o attrezzature particolari.

Le bastano 12 minuti di esercizi al giorno, seguendo una routine nata negli anni Cinquanta e che pratica, con qualche pausa, da oltre sessant’anni. Un metodo semplice, alla portata di tutti e fondato su un principio che spesso dimentichiamo: per prendersi cura del proprio corpo non serve necessariamente fare tanto, ma trovare il modo di muoversi con regolarità.

Helen Mirren, il segreto per mantenersi in forma a 81 anni

Tra le celebrities di Hollywood, dove allenamenti personalizzati e trattamenti all’avanguardia sembrano essere la norma, Helen Mirren ha scelto una strada più semplice: da decenni si affida a un programma di esercizi ideato per le donne della Royal Canadian Air Force, l’aeronautica militare canadese, che richiede appena 12 minuti.

Si chiama XBX, acronimo di Ten Basic Exercises, ed è un metodo sviluppato negli anni Cinquanta dal dottor Bill Orban per migliorare la preparazione fisica delle donne in servizio nell’aeronautica. L’obiettivo era creare una sequenza di movimenti da eseguire quotidianamente, anche in spazi ridotti e senza attrezzi.

L’attrice britannica ne aveva parlato anche in un’intervista a Vogue, spiegando di essere una grande sostenitrice di questo programma. La particolarità? Si parte da esercizi molto semplici, aumentando gradualmente la difficoltà in base alla propria preparazione fisica. Mirren ha ammesso – con la sua consueta ironia – di non essere mai riuscita a superare il secondo livello del programma. Ma questo non le ha impedito di continuare a utilizzarlo per buona parte della sua vita.

Del resto, la sua filosofia è chiara: non occorre sottoporsi a sforzi estremi per prendersi cura di sé, meglio scegliere un’attività sostenibile nel tempo, senza trasformare l’esercizio fisico in un obbligo impossibile da rispettare.

Come funziona l’allenamento di 12 minuti di Helen Mirren

Il programma XBX comprende 10 esercizi da completare in 12 minuti, studiati per coinvolgere diversi gruppi muscolari e migliorare mobilità, forza e resistenza. Non servono pesi, macchinari o strumenti particolari. È sufficiente avere un po’ di spazio a disposizione e, per alcuni movimenti, un tappetino.

Nella versione iniziale, la sequenza prevede esercizi comuni, con piegamenti del busto in avanti, per favorire la mobilità; sollevamenti delle ginocchia, movimenti laterali del busto, rotazioni delle braccia e addominali parziali. Si prosegue con sollevamenti del petto e delle gambe da terra, sollevamenti laterali delle gambe, flessioni sulle braccia con le ginocchia appoggiate, sollevamenti delle gambe per lavorare sui muscoli del tronco e corsa sul posto accompagnata da piccoli saltelli.

Il programma è organizzato in quattro tabelle di difficoltà crescente, per un totale di 48 livelli. Man mano che si progredisce, aumentano le ripetizioni e alcuni esercizi vengono sostituiti da varianti più impegnative. La durata complessiva, però, resta sempre la stessa: 12 minuti.

Il principio alla base dell’XBX è proprio questo: adattare l’intensità dell’allenamento alle proprie capacità, senza avere fretta di raggiungere i livelli successivi. Il passaggio a una difficoltà maggiore dovrebbe avvenire soltanto quando si riesce a completare quella precedente senza affaticarsi eccessivamente.

Perché bastano pochi minuti di esercizio per fare bene al corpo

Ma un allenamento così breve può davvero avere effetti positivi sulla salute? La ricerca scientifica suggerisce che anche piccole quantità di movimento possono contribuire al benessere, soprattutto quando diventano parte delle abitudini quotidiane, con una riduzione del rischio di mortalità per diverse cause, comprese quelle cardiovascolari.

La routine XBX combina esercizi di mobilità, rafforzamento muscolare e attività aerobica, un approccio che può risultare interessante soprattutto con l’avanzare dell’età, quando mantenere forza, equilibrio e autonomia nei movimenti diventa sempre più importante.

Naturalmente, 12 minuti non rappresentano una formula magica né sostituiscono necessariamente l’attività fisica settimanale raccomandata dagli esperti, ma è sempre importante inserire il movimento nella vita di tutti i giorni, anche quando il tempo a disposizione è limitato.

Helen Mirren e il rapporto con l’età: il vero segreto è la costanza

A rendere interessante l’esempio di Helen Mirren non è soltanto il tipo di allenamento scelto, ma soprattutto il suo approccio al benessere. L’attrice non ha mai cercato di presentarsi come un modello di disciplina assoluta. Anzi, ha raccontato apertamente di essere piuttosto pigra quando si tratta di fare esercizio e di concedersi, ogni tanto, qualche pausa.

E anche il suo rapporto con l’invecchiamento riflette questa filosofia. Mirren ha più volte sottolineato l’importanza di sentirsi bene con se stessi, senza inseguire a tutti i costi un ideale di giovinezza. Per lei, prendersi cura del proprio corpo significa innanzitutto prestare attenzione all’alimentazione, mantenersi attivi e trovare abitudini compatibili con il proprio stile di vita.