Tale e Quale, Malgioglio chiede scusa a Elettra Lamborghini ma lei non risponde. Sale la tensione

È gelo a Tale e Quale Show 2026 tra i giurati Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini. Il paroliere ha provato a scusarsi, ma non è andata come previsto

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Elettra Lamborghini e Malgioglio a Tale e Quale Show 2026

Sale la tensione a Tale e Quale Show 2026. C’è maretta tra Cristiano Malgioglio e la nuova giurata Elettra Lamborghini che alla prima puntata del varietà di Carlo Conti non si sono salutati e si sono tenuti a debita distanza per tutta la serata. Colpa di alcune dichiarazioni del paroliere contro l’ereditiera: successivamente sono arrivate le scuse ma, a quanto pare, non sono bastate.

Cosa è successo tra Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini

Tutto è cominciato nei giorni precedenti al debutto della nuova edizione di Tale e Quale Show 2026. Parlando dell’arrivo di Elettra Lamborghini in giuria, Cristiano Malgioglio ha espresso più di una perplessità sulla scelta, sostenendo che la cantante non sapia cantare né ballare e chiedendosi, di conseguenza, come possa giudicare gli artisti impegnati nelle imitazioni.

Successivamente Malgioglio ha provato a ridimensionare la vicenda. “Ho detto che non sa cantare e ballare, ma era una provocazione delle mie. Mi diverte molto averla vicino, siamo amici: sarà una scoperta”, ha dichiarato provando ad aggiustare il tiro.

Ma alla prima puntata del varietà di Carlo Conti il gelo tra i due era palpabile. Chi si aspettava un chiarimento pubblico o almeno qualche scambio ironico tra i due è rimasto deluso. Malgioglio e la Lamborghini hanno mantenuto le distanze, con nessuna occasione di interazione durante la serata.

Adesso è lo stesso Cristiano ad aggiungere un particolare alla vicenda. Intervistato da Chi, il giurato ha raccontato di aver provato a ricucire qualsiasi eventuale incomprensione direttamente con Elettra. Ma invano.

“La mia era una battuta ironica, le ho mandato un messaggio di scuse e non ho ricevuto nessuna risposta”, ha spiegato. Subito dopo, però, ha aggiunto un dettaglio che lascia aperta un’altra possibilità: “Non so però se il numero di cellulare era giusto”.

Non è quindi chiaro se Elettra abbia effettivamente ricevuto quel messaggio. E soprattutto manca, almeno per il momento, la sua versione. Malgioglio, da parte sua, insiste nel ridimensionare qualsiasi ipotesi di rottura.

Quando gli è stato chiesto direttamente se il clima fosse gelido sia davanti alle telecamere sia nel backstage, il paroliere ha confermato soltanto un particolare: i due non si sono salutati. “È vero che non ci siamo salutati, ma non c’è nessun gelo tra noi”, ha assicurato.

Il precedente tra Malgioglio ed Elettra Lamborghini

Non è peraltro la prima volta che tra i due si crea un’incomprensione pubblica. Era già successo nell’estate del 2023, quando Malgioglio ed Elettra Lamborghini parteciparono alla stessa serata al Padova Pride Village.

Successivamente il paroliere raccontò che l’entourage della cantante avrebbe chiesto di modificare l’ordine delle esibizioni per permetterle di lasciare prima l’evento a bordo del suo jet privato. Una ricostruzione alla quale Malgioglio reagì con la consueta veemenza, arrivando a domandarsi provocatoriamente se Lamborghini si considerasse Lady Gaga.

La versione della giovane fu però molto diversa. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, Elettra negò la ricostruzione e spiegò di non possedere alcun jet privato, sottolineando inoltre di considerare Malgioglio un amico e sostenendo di averlo salutato prima di entrare.

Una tensione che, inevitabilmente, sta regalando un pizzico di pepe in più al programma della Rai.