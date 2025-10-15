Carolina di Monaco nonna per l’ottava volta e svela un dettaglio della piccola Bianca

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Carolina di Monaco con Beatrice Borromeo e i nipotini

Carolina di Monaco è diventata nonna per l’ottava volta con la nascita della figlia di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. La Principessa ha confermato il lieto evento ufficialmente.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, genitori tris: il Palazzo conferma

Adesso è arrivata anche l’ufficialità della nascita di Bianca Carolina Marta Casiraghi. La piccola è la terza figlia di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, già genitori di due maschi, Stefano e Francesco.

La notizia del parto è arrivata in via ufficiosa grazie al magazine Paris Match che è legato alla famiglia principesca. Ma adesso la Rocca ha ufficializzato la nascita della bimba confermando anche il nome impegnativo e ricco di dolcissimi significati.

Attraverso una storia sul profilo Instagram, il Palazzo ha dato il benvenuto al nuovo membro della famiglia pubblicando un delizioso ritratto di Beatrice Borromeo, Pierre Casiraghi e i loro due primi figli.

Al momento non ci sono immagini di Bianca, nemmeno un dettaglio della manina o dei piedini è stato rivelato. Ma questo è lo stile dei suoi genitori che non ostentano e mantengono nella sfera privata ciò che riguarda strettamente la loro famiglia e i loro bambini che mostrano solo quando è necessario, come durante le celebrazioni pubbliche del Principato. Infatti, raramente Stefano e Francesco accompagnano i genitori a eventi. Recentemente abbiamo visto il secondogenito condividere col papà il successo per la vittoria dell’Admiral’s Cup.

Carolina di Monaco, il messaggio per la nipotina

C’è un dettaglio nella Storia del Palazzo che è particolarmente significativo, a firmarlo è Carolina di Monaco, o meglio Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover, e Paola Marzotto, le due nonne della neonata.

Questo il messaggio: “Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover e la Contessa Paola Marzotto hanno il piacere di annunciare della loro nipotina, avvenuta il 4 ottobre“. E confermano il nome della piccola: Bianca Carolina Marta, dove Carolina e Marta sono un omaggio alla Principessa e a Marta Marzotto, nonna materna di Beatrice Borromeo.

Le nonne di Bianca svelano anche la data di nascita, il 4 ottobre. Anche se la notizia del parto è arrivata dieci giorni dopo, il tempo necessario per mamma e neonata di riprendersi e per confermare che tutto è andato per il meglio. Adesso è chiaro perché Beatrice non si è presentata alla sfilata di Dior durante la Paris Fashion Week.

Carolina di Monaco, nonna per l’ottava volta

Così, Carolina di Monaco è diventata nonna per l’ottava volta. Infatti, suo figlio Andrea Casiraghi ha tre bambini, di cui due maschi e una femminuccia. Pierre ha raggiunto il fratello, con l’arrivo di Bianca è diventato padre per la terza volta e Charlotte è mamma di due maschi.

Dunque, Carolina per ora ha solo due nipotine e ben sei nipotini. Ma il numero potrebbe aumentare se l’ultima figlia della Principessa, Alexandra di Hannover, diventerà mamma.