Lorella Cuccarini a Io Canto, slitta Isola dei Famosi. Pier Silvio annuncia le novità Mediaset

Berlusconi annuncia novità per Mediaset: Lorella Cuccarini torna alla conduzione, l'Isola dei Famosi resta in sospeso. E arrivano chiarimenti su Striscia la notizia e Iva Zanicchi

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Ufficio Stampa Fascino Lorella Cuccarini

Grandi cambiamenti a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di ridisegnare il futuro di Canale 5 tra nuovi programmi, ritorni attesi e qualche sorpresa. Se da una parte arriva una promozione importante per Lorella Cuccarini, dall’altra si allungano i tempi per il debutto della nuova Isola dei Famosi. Ma le novità non finiscono qui: l’amministratore delegato è intervenuto anche sul futuro di Striscia la Notizia e sulle polemiche sollevate da Iva Zanicchi per il ritorno di Ok, il Prezzo è Giusto.

Io Canto, Lorella Cuccarini torna alla conduzione

Mediaset punta su Lorella Cuccarini per la nuova edizione di Io Canto Generation. La showgirl si prepara a tornare alla conduzione di un programma in prima serata su Canale 5. Una scelta che segna una nuova fase della sua carriera televisiva e che conferma la fiducia dell’azienda nei suoi confronti.

Per la Cuccarini si tratta di un ritorno particolarmente significativo. L’ultima esperienza alla guida di una trasmissione quotidiana risale infatti alla stagione 2019-2020, quando conduceva La Vita in Diretta su Rai 1. Un’avventura conclusa tra tensioni e polemiche, dopo il deterioramento dei rapporti professionali con Alberto Matano.

Nel 2020 Lorella ha poi trovato una nuova dimensione professionale ad Amici di Maria De Filippi, conquistando il pubblico nel ruolo di insegnante e diventando uno dei volti più apprezzati del talent show.

Ora arriva una nuova opportunità. La Cuccarini prenderà il posto di Gerry Scotti e Michelle Hunziker, che negli ultimi anni si sono alternati alla guida delle diverse versioni di Io Canto.

Il format, nato nel 2010 proprio con Scotti, è tornato su Canale 5 nel 2023 dopo dieci anni di assenza, dando vita a diversi spin-off, tra cui Io Canto Generation, Io Canto Family e Io Canto Senior.

La sostituzione di Zio Gerry si è resa necessaria per via dell’impegno a La Ruota della Fortuna. A quanto pare inizialmente la scelta sarebbe ricaduta su Michelle Hunziker, ma alcuni impegni professionali in Germania della presentatrice svizzera avrebbero spinto Mediaset a puntare sulla Cuccarini.

Slitta L’Isola dei Famosi con Selvaggia Lucarelli

Se per Lorella Cuccarini arrivano buone notizie, lo stesso non si può dire per i fan dell’Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi non ha confermato la partenza del reality per venerdì 4 dicembre, come sussurrato da qualcuno. Una data ufficiale non è stata ancora stabilita anche se il programma è stato registrato la scorsa estate nelle Filippine.

“Stanno ancora lavorando al montaggio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, è una formula molto sperimentale che rende il programma più economico. Fino a Natale l’interesse delle aziende, e quindi il nostro, è altissimo. Poi ci sono due settimane di calo a gennaio, e poi si riparte”, ha chiarito.

Berlusconi ha poi ricordato gli appuntamenti già previsti nel palinsesto di dicembre: “A dicembre abbiamo due eventi importantissimi: This Is Me a inizio mese e Panariello a Natale. Prima però dobbiamo vedere il programma, e solo dopo capiremo se programmarlo a breve o nell’arco della prossima stagione”. La nuova Isola dei Famosi potrebbe quindi slittare al 2027, anche se una partenza anticipata non è stata definitivamente esclusa.

Le novità su Striscia la Notizia e la risposta a Iva Zanicchi

Pier Silvio Berlusconi ha fatto inoltre chiarezza su altri due argomenti particolarmente discussi: il futuro di Striscia la Notizia e il ritorno di Ok, il Prezzo è Giusto.

“Su Striscia e su Antonio Ricci non ho novità, come lo scorso luglio: al momento non c’è nulla da comunicare”. Diverso, invece, il discorso relativo a Iva Zanicchi, protagonista nei giorni scorsi di una polemica con Mediaset dopo aver appreso del ritorno del suo storico format con Ilary Blasi.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, la cantante aveva manifestato il proprio disappunto per non aver ricevuto una telefonata dall’azienda, alla quale è stata legata per molti anni proprio grazie allo storico quiz. E non ha esitato a mandarla a quel Paese.

Il giorno successivo, Iva ha chiesto scusa per i toni utilizzati, ribadendo però di ritenere che una telefonata sarebbe stata un gesto di rispetto nei confronti della sua lunga storia professionale con l’azienda.

“Io amo Iva Zanicchi e il nostro amore è reciproco. Ci siamo fatti delle risate su quella battuta fatta a Domenica In: l’abbiamo chiamata una, due, tre volte, ma Iva è Iva. Se vorrà, sarà coinvolta“, ha ribadito Berlusconi.

Parole che aprono concretamente alla possibilità di rivedere l’86enne nella nuova versione di Ok, il Prezzo è Giusto, in un eventuale ruolo ancora tutto da stabilire.