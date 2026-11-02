Iva Zanicchi chiede scusa a Mediaset ma precisa: “Io sono schietta e sincera sempre”

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IPA Iva Zanicchi

Passo indietro di Iva Zanicchi dopo aver attaccato duramente Mediaset. L’Aquila di Ligonchio ha chiesto scusa dopo aver espresso tutto il proprio disappunto per il ritorno in televisione di Ok, il prezzo è giusto!, lo storico programma che ha condotto per undici anni, senza essere stata preventivamente informata dall’azienda. Parole forti, culminate in un’espressione colorita rivolta all’azienda di Pier Silvio Berlusconi, che hanno immediatamente acceso la polemica.

Iva Zanicchi attacca Mediaset, poi chiede scusa

Un passo indietro nella forma ma nessun ripensamento nella sostanza. È questa la posizione di Iva Zanicchi dopo le dichiarazioni rilasciate a Domenica In di Mara Venier. Dove la cantante non ha nascosto la propria amarezza nei confronti di Mediaset per il ritorno di Ok, il prezzo è giusto!.

L’86enne ha manifestato il proprio disappunto con un linguaggio particolarmente diretto, arrivando a rivolgere un “vaffa” all’azienda di Cologno Monzese. Uno sfogo che ha fatto rapidamente discutere e che ha spinto la Zanicchi a intervenire nuovamente, questa volta attraverso una nota ufficiale.

“Mi scuso per la parola ‘forte’ che ho usato e che avrei potuto evitare. Ma sono io, schietta e sincera come sempre”, ha precisato Iva, riconoscendo che avrebbe potuto scegliere termini differenti per esprimere il proprio malcontento.

Ma queste scuse non cancellano le ragioni della protesta. La Zanicchi continua a ritenere che Mediaset avrebbe dovuto informarla personalmente della decisione di riportare sul piccolo schermo il programma al quale è rimasta legata per oltre un decennio.

“Ci tengo a ribadire che quanto espresso corrisponde esattamente a ciò che penso. Credo che mi fosse dovuta almeno una telefonata, visto il rapporto che ho sempre avuto con Mediaset e questa trasmissione che ho condotto e amato per undici anni”.

Una precisazione che lascia poco spazio alle interpretazioni: Iva Zanicchi non contesta il ritorno dello show, ma il modo in cui ha appreso la notizia. Dunque, a suo dire una questione di rispetto professionale e, soprattutto, di riconoscenza per il lavoro svolto negli anni.

Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto su Canale 5

Al centro della polemica c’è il ritorno di Ok, il prezzo è giusto! sulle reti Mediaset. Un’operazione nostalgia, sulla scia del successo de La Ruota della Fortuna. A condurre la nuova edizione dovrebbe esserci Ilary Blasi, pronta a mettersi alla prova con un genere del tutto nuovo dopo una carriera costruita prevalentemente tra programmi musicali e reality show.

La notizia non sarebbe stata comunicata direttamente a Iva Zanicchi, che per anni è stata il volto simbolo del format. Ed è proprio questa mancanza di attenzione ad aver provocato la sua reazione.

Nella nota diffusa dopo la puntata di Domenica In, la diretta interessata ha voluto chiarire di non avere nulla contro chi prenderà il suo posto alla conduzione.

“Rinnovo l’augurio di un grande successo anche alla nuova conduzione, ma sarebbe stato corretto prima che fosse pubblico ovunque, dirlo anche a me”, ha sottolineato.

Un messaggio che sembra rivolto direttamente ai vertici dell’azienda e, inevitabilmente, anche a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

Quindi la Zanicchi non chiede necessariamente di tornare alla guida della trasmissione, ma rivendica il diritto a essere coinvolta, almeno attraverso una comunicazione personale, in una decisione che riguarda un game show così importante nella sua carriera.