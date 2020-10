Chi è Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi

editato in: da

Fausto Pinna è il compagno di Iva Zanicchi e il suo grande amore. Classe 1950 e ormai da anni accanto alla cantante tanto che lei lo definisce “mio marito”, nonostante non si siano mai sposati. Fausto è un noto produttore musicale ed è nato in Sardegna anche se da tempo vive in Brianza, a Lesmo, insieme alla sua dolce metà.

Allegro e solare, è anche molto riservato. Più volte Iva ha mostrato il compagno sul suo profilo Instagram, dedicandogli sempre parole d’amore. Il primo incontro fra i due è arrivato nel 1986 quando la Zanicchi era ancora sposata con Tonino Ansoldi, l’ex marito da cui ha avuto la figlia Michela nel 1967. In sala di registrazione Iva e Fausto hanno lavorato alla realizzazione del singolo Solo Tu, contenuto all’interno dell’album Care Colleghe.

Dopo il divorzio da Ansoldi, la Zanicchi ha iniziato una love story con Pinna che dura ancora oggi. “Fausto è una persona allegra – ha raccontato la cantante, parlando del compagno -. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna”.

Nonostante il legame fortissimo con Fausto Pinna, Iva ha affermato più volte di non volersi sposare. “Non voglio sposarmi – ha chiarito -. Non è più il tempo – ha confessato in un’intervista del passato – Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta. Potevo annullarlo ma non l’ho fatto. Io e il mio ex marito abbiamo un ottimo rapporto”.

Ospite di Verissimo, la Zanicchi ha svelato di aver vissuto momenti difficili dopo che a Fausto è stato diagnosticato un tumore. “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene – ha spiegato -. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio. All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”.