“Ballando con le stelle”, Iva Zanicchi oltre le polemiche: Milly ha una sorpresa per lei

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

L’incredibile grinta dell’Aquila di Ligonchio avrebbe fatto breccia nel cuore di Milly Carlucci, che l’ha fortemente voluta nel cast di questa edizione di Ballando con le stelle. Tanto che, secondo alcune indiscrezioni, per Iva Zanicchi sarebbe in arrivo una grande sorpresa: la conduttrice la vorrebbe al suo fianco anche a Il Cantante Mascherato, l’altro suo show di successo.

Iva Zanicchi, dalle polemiche alle stelle

Prima concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2022, Iva Zanicchi ha saputo conquistare subito il pubblico con la sua travolgente simpatia e una forza di volontà che l’ha spinta a dare il meglio di sé anche nella danza. Ad 82 anni, sul palco non la ferma nessuno: in coppia con Samuel Peron si è esibita in una serie di performance che in realtà molte faticherebbero a replicare, come il ponte che ha mostrato la sua incredibile flessibilità nel corso dell’ultima puntata dello show. Insomma, la cantante ha saputo sorprenderci in tutti i sensi, eppure non è possibile dimenticare l’eco delle polemiche che le sono piovute addosso all’inizio di questa edizione.

Proprio durante la puntata d’esordio di Ballando con le stelle, Iva ha ricevuto un giudizio negativo che non le è andato giù, tanto da aver pronunciato una deprecabile offesa nei confronti di Selvaggia Lucarelli – offesa che, per puro caso, è giunta alle nostre orecchie a causa del microfono della concorrente rimasto aperto. Inutile dire che dai social sono arrivate numerosissime critiche, ma la Zanicchi ha saputo far marcia indietro con garbo chiedendo scusa alla diretta interessata, e la questione si è fortunatamente conclusa senza la necessità di arrivare a drastiche “punizioni” come l’espulsione della cantante.

Ora c’è però una novità che riguarda proprio Iva Zanicchi e il suo sodalizio con Milly Carlucci, “padrona di casa” da tanti anni a Ballando con le stelle. Secondo un’indiscrezione lanciata da BubinoBlog, infatti, la conduttrice la vorrebbe ancora al suo fianco tra qualche mese, quando prenderà il via la nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Lo scivolone dell’Aquila di Ligonchio sembra ormai archiviato, e anzi per la cantante sarebbe in arrivo una vera e propria “promozione” sul campo. La vedremo tra i giurati dello show canoro di Rai1?

Il Cantante Mascherato 4, le prime novità

Se la notizia dovesse trovare conferma, la presenza di Iva Zanicchi nel cast de Il Cantante Mascherato sarebbe la prima grande novità della quarta stagione. La cantante dovrebbe andare ad affiancare Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti, che invece probabilmente manterranno il loro posto dietro il bancone dei giurati. Ad essere sostituita sarebbe dunque Arisa: l’artista è tornata solo qualche settimana fa ad Amici come professoressa di canto, dopo un anno di pausa che l’aveva vista tra i grandi protagonisti di Rai1. Insomma, avendo scelto la concorrenza, sarebbe saltata anche la sua sedia nello show di Milly.

Iva Zanicchi, d’altra parte, sembrerebbe essere tra le più qualificate per assumere il posto vacante: lo scorso anno aveva sostituito proprio Arisa, quando quest’ultima era impegnata a Pechino per l’esibizione che ha chiuso le Olimpiadi invernali. Non si tratta di un ruolo che le è completamente nuovo, ma stavolta dovrà cavarsela per un’intera stagione alle prese con maschere difficilissime da indovinare. A questo proposito, sul cast c’è ancora un velo di mistero. La Carlucci non ha voluto svelare quali saranno i costumi in scena la prossima primavera, ma c’è tempo per scoprire tutte le novità.