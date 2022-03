Il Cantante Mascherato, Arisa assente. Perché è stata sostituita dalla Zanicchi

Arisa è volata in Cina per impegni di lavoro, per questo Iva Zanicchi prenderà il suo posto nella puntata di venerdì 11 marzo de Il Cantante Mascherato, in prima serata su Rai Uno. Milly Carlucci e i suoi giudici smaschereranno un altro vip, e Caterina Balivo farà una cosa mai vista prima nell’edizione italiana del game show.

Arisa assente: perché la sostituirà Iva Zanicchi

Torna questa sera, venerdì 11 marzo su Rai Uno in prima serata il talent game show condotto da Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato. Dopo il successo delle scorse puntate, continua la caccia ai vip sotto la maschera, specie del misterioso Soleluna, dietro al quale secondo i giudici si nascondono o Cristiano Malgioglio o Massimo Lopez.

Ma la vera sorpresa di questa puntata sarà l’assenza clamorosa di Arisa. La cantante infatti in queste ore si trova a Pechino, come racconta nelle sue storie Instagram, per esibirsi domenica alla Cerimonia di passaggio di testimone delle Olimpiadi Invernali dalla Cina, all’Italia. Infatti nel 2026 toccherà a Milano e Cortina d’Ampezzo ospitare la manifestazione, con l’inno (Fino all’alba) interpretato proprio da Arisa.

Al suo posto dunque vedremo dietro al tavolo dei giurati Iva Zanicchi. La cantante, reduce da Sanremo 2022, aveva già preso il posto di Francesco Facchinetti quando il conduttore era risultato positivo al Covid. La spumeggiante artista farà certamente divertire il pubblico senza far sentire la mancanza di Arisa in questa puntata.

Cosa succederà nella puntata dell’11 marzo de Il Cantante Mascherato?

La scorsa settimana avevamo assistito all’eliminazione del Pinguino, o meglio di colui che si nascondeva in questa maschera: Edoardo Vianello. Infatti il cantante ha deciso di lasciare il programma, ma Milly ha già un sostituto per la maschera tanto amata dal pubblico.

Stasera non mancheranno i duetti: i concorrenti canteranno con lo stesso Edoardo Vianello, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Donatella Rettore.

In gara ci sono ancora la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna e il Drago. Ma uno di loro questa sera lascerà la gara, celando la sua vera identità. Chi sarà?

Intanto assisteremo allo spareggio tra il Drago (per molti Simone Di Pasquale) e il Pastore Maremmano, che per i giudici potrebbe essere Riccado Fogli.

I giudici sono agguerritissimi, specie Caterina Balivo, che questa sera porterà con sé una grande sorpresa.

Si tratta della “maschera d’oro“: durante lo spareggio Caterina Balivo avrà una possibilità in più rispetto agli altri giudici del game show. Avendo indovinato già chi si cevala dietro alle maschere del Pinguino e dell’Aquila, gli autori l’hanno premiata. Se Caterina indovina l’identità di uno dei personaggi allo spareggio, questo non si terrà, il costume rivelerà subito la sua vera identità. Ma in caso Caterina si sbagliasse, la maschera si qualificherà automaticamente per la puntata successiva.

Oltre alla Balivo e alla new entry Iva Zanicchi, ci saranno come sempre Francesco Facchinetti, diventato un po’ lo spauracchio poiché non riesce mai ad indovinare il personaggio misterioso, e Flavio Insinna, che stasera dovrà fare a meno della sua musa Arisa.