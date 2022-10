“Ballando con le Stelle”, è polemica per Iva Zanicchi: la verità di Matano a “Domenica In”

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

La prima puntata di Ballando con le Stelle ha lasciato degli strascichi. Polemiche che hanno visto protagonisti Mughini e Iva Zanicchi. Entrambi hanno avuto più di qualcosa da ridire nei confronti dei giudizi. I loro voti sono stati alquanto bassi, soprattutto se si pensa a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Dai potenziali calci nel sedere al “vaffa”, fino ad arrivare a un’offesa sussurrata che ha scatenato un putiferio.

Le offese di Iva Zanicchi

Nello studio di Domenica In si è parlato ampiamente della prima puntata di Ballando con le Stelle. Mara Venier ha infatti avuto come ospiti alcuni dei protagonisti del programma condotto da Milly Carlucci. Come non accennare allo scontro tra Guillermo Mariotto e Giampiero Mughini? Lo zero che si è visto rifilare ha fatto infuriare il giornalista.

Il giorno dopo gli animi sono decisamente più sereni, anche se sono proseguite le punzecchiate. Queste lasciano presagire un’edizione di Ballando con le Stelle decisamente divertente. Il vero caso è però scoppiato per colpa di Iva Zanicchi.

In collegamento, ha detto la sua Alberto Matano, che ha subito parlato dell’insulto sussurrato dalla celebre cantante, rivolto a Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima le aveva rifilato uno zero e la reazione della concorrente, di pura pancia, è stata eccessiva e subito riportata sui social. Ciò che pare sussurrare è proprio: “Tr**a”, per poi esplodere in un plateale “vaffa” nei confronti di Mariotto, che l’ha valutata con un secco uno.

Alberto Matano ha così risposto alla polemica: “Nella confusione del programma nessuno di noi presenti, neanche Milly, si è reso conto di ciò che stava sussurrando Iva Zanicchi. Siamo quindi andati avanti normalmente, fino a quando, molto tempo dopo, ci siamo resi conto che sui social circolava questo video in cui si sottolineava la parola pronunciata nei confronti di Selvaggia. Il video l’ho visto molto dopo, in taxi. Per questo ho assegnato il tesoretto a Iva Zanicchi, che rivendico. Per questo nessuno è intervenuto”.

Le scuse di Iva Zanicchi

A conferma delle parole di Alberto Matano vi è il fatto che una donna dalla forte personalità come Selvaggia Lucarelli non avrebbe mai accettato di restare in silenzio, avesse sentito l’offesa. Sono stati i social a rivelarglielo, il che l’ha spinta a scrivere quattro semplici parole su Twitter: “Io attendo le scuse”.

Iva Zanicchi ha affidato ai social le proprie sentite scuse, dando un po’ la colpa all’agitazione e al fervore della competizione. In circostanze del genere, spiega, può capitare di dire cose che non si pensano veramente.

“Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”. Staremo a vedere quale sarà l’atteggiamento della giornalista nella prossima puntata dopo quanto accaduto.

Difficile pensare a un clima propriamente sereno. La giornalista ha infatti voluto mettere in chiaro alcuni punti rispetto a quanto accaduto in studio. L’atteggiamento della cantante, ballerina in questo caso, fa il pari con quello di Samuel Peron.

Il suo “amore mio bello” era stato infatti mal digerito. In questo caso, però, vi era stato un confronto in diretta, avendo ben sentito le parole. Sui suoi social, la Lucarelli parla di sessismo e mansplaining, descrivendo in un ampio post la situazione venutasi a creare.

“La signora Zanicchi si è rivelata per quello che è, l’individuo tipico che quando sente la presenza di una donna, che occupa spazio e non ha sudditanza psicologica, in un contesto privo della gerarchia che decide lei, va in tilt”.