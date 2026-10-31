Chi è Rodrigo Guirao Diaz e perché è famoso

Dagli esordi come modello al successo con Terra ribelle e Viola come il mare 3: tutto su Rodrigo Guirao Diaz, tra carriera, curiosità, vita privata e amore

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Getty Images Rodrigo Guirao Diaz

Occhi chiari, fascino latino e una carriera che lo ha portato dall’Argentina all’Italia, passando per la Spagna. Rodrigo Guirao Diaz è uno degli attori sudamericani più conosciuti dal pubblico italiano, grazie soprattutto al successo della fiction Terra ribelle. Dopo aver conquistato il pubblico con serie come Il mondo di Patty e Violetta, l’attore è tornato protagonista nel nostro Paese con la terza stagione di Viola come il mare, accanto a Francesca Chillemi. Ma dietro il suo successo si nasconde una storia fatta di sacrifici e una grande passione per la musica. E anche la sua vita sentimentale riserva qualche curiosità.

Chi è Rodrigo Guirao Diaz: età, origini e vita privata

Rodrigo Guirao Diaz è nato il 18 gennaio 1980 a Vicente López, nella provincia di Buenos Aires, in Argentina. È un attore, modello e musicista. Prima di diventare uno dei volti più amati delle fiction televisive, ha avuto un’infanzia e un’adolescenza segnate da esperienze che hanno contribuito a formare il suo carattere.

La perdita del padre, avvenuta quando aveva appena 11 anni, lo ha portato ad assumere presto un atteggiamento protettivo nei confronti dei fratelli Gonzalo, suo gemello, e Ramiro. Una figura fondamentale nella sua crescita è stata la nonna, con la quale ha condiviso molto tempo e che lo ha incoraggiato anche nelle prime esperienze lavorative.

Prima di diventare famoso Rodrigo ha svolto numerosi mestieri: elettricista, fattorino, cameriere e riparatore di videogiochi. Ha frequentato una scuola tecnica in Argentina, specializzandosi in elettronica, e proprio grazie alle competenze acquisite ha cominciato a guadagnare i primi soldi.

Accanto al lavoro, però, c’è sempre stata la musica. Ha iniziato da bambino ad ascoltare i Beatles e Frank Sinatra insieme alla nonna, sviluppando una passione che lo ha portato a imparare a suonare il pianoforte e la chitarra.

A sedici anni ha persino venduto una bicicletta ricevuta in regalo per acquistare la sua prima chitarra elettrica. Una passione coltivata anche durante gli anni in cui ha lavorato come cameriere all’Hard Rock Café di Buenos Aires, dove si esibiva occasionalmente con una band improvvisata insieme ai colleghi.

Oggi Rodrigo Guirao Diaz vive in Spagna, ma continua a lavorare tra diversi Paesi, mantenendo un forte legame con le proprie origini argentine. Su Instagram è seguito da quasi due milioni di persone, con le quali condivide soprattutto progetti professionali e alcuni momenti della sua quotidianità.

La carriera di Rodrigo Guirao Díaz, dove l’abbiamo già visto

La carriera di Rodrigo Guirao Diaz è cominciata nel mondo della moda. Dopo aver lavorato per circa tre anni come modello, ha deciso di dedicarsi alla recitazione.

A 22 anni ha iniziato a frequentare corsi di recitazione al Centro Culturale San Martín di Buenos Aires. I primi ruoli sono arrivati mentre studiava ancora, a partire da una partecipazione alla serie argentina Rebelde Way, nella quale interpretava Matías.

Da quel momento la sua carriera ha preso slancio. Ha recitato in produzioni come Costumbres argentinas, La niñera, Paraíso rock e Amas de casa desesperadas, adattamento sudamericano della celebre serie americana Desperate Housewives. Proprio quest’ultima esperienza ha contribuito ad accrescere la sua popolarità.

Il pubblico più giovane lo ha conosciuto grazie a Il mondo di Patty e Violetta, due serie Disney di grande successo internazionale che hanno conquistato anche gli spettatori italiani.

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Ma in Italia è soprattutto con Terra ribelle, fiction diretta da Cinzia TH Torrini e trasmessa su Rai 1 tra il 2010 e il 2012, che Rodrigo Guirao Diaz è diventato un volto familiare in Italia. Il suo fascino e la sua interpretazione lo hanno consacrato tra i protagonisti più apprezzati della fiction.

Nello stesso periodo ha recitato anche nelle miniserie Violetta e La Certosa di Parma, rispettivamente accanto a Vittoria Puccini e Alessandra Mastronardi.

Poi ha continuato a lavorare tra Messico e Spagna. Oltre alla televisione, ha lavorato molto anche al cinema e in teatro. Nel 2026 il ritorno in Italia, come protagonista di Viola come il mare 3 con Francesca Chillemi.

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Chi è la fidanzata di Rodrigo Guirao Diaz

Rodrigo Guirao Diaz è fidanzato. Dal 2024 è legato ad Arianna Aragon, attrice spagnola oltre che figlia della moglie di Carlos Sobera, uno dei volti tv più noti della televisione iberica.

“Con lei sto molto bene, è una parte molto importante della mia vita. E un giorno mi piacerebbe diventare anche padre”, ha dichiarato l’attore in un’intervista.