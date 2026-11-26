Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

123RF Alzheimer, i ricordi diventano immagini e voci

Il ricordo non è un patrimonio personale, ma diventa utile per tutti. E la radio può essere il tramite per la condivisione della memoria, che passa anche attraverso le immagini. È un messaggio importante quello che viene da “The Memory Radio Station”, l’installazione itinerante di Lilly, inaugurata ieri a Firenze.

L’Iniziativa è realizzata in collaborazione con Domestic Data Streamers (DDS), studio creativo internazionale con sede a Barcellona che sviluppa progetti all’intersezione tra arte, tecnologia e ricerca.

L’obiettivo è sensibilizzare sulla malattia di Alzheimer, in uno scenario che nel 2023 vedeva circa 7 milioni di persone in Europa convivere con la malattia e che, secondo le stime attuali, potrebbe raggiungere i 14 milioni entro il 2030 e i 17,5 milioni entro il 2050. Dopo aver attraversato diverse città europee, “The Memory Radio Station” è arrivata per la prima volta in Italia scegliendo Firenze come prima tappa del tour nazionale e resterà aperta gratuitamente al pubblico fino al 29 novembre, in Piazza Bambine e Bambini di Beslan.

Un ricordo per creare la memoria

Il cuore dell’installazione è il Radio Booth, uno studio radiofonico nel quale i visitatori, prenotando una sessione individuale di circa 40 minuti, sono invitati a raccontare un ricordo personale.

Attraverso una conversazione guidata da un host affiancato da un esperto di intelligenza artificiale, il racconto viene esplorato nei suoi diversi elementi: persone, luoghi, oggetti, colori, atmosfere ed emozioni. Il racconto diventa quindi la materia prima per Synthetic Memories, la metodologia sviluppata da Domestic Data Streamers che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per trasformare i ricordi raccontati dalle persone in rappresentazioni visive.

I dettagli condivisi dal visitatore vengono elaborati per creare una o due immagini del ricordo in formato polaroid, creando una testimonianza tangibile di un momento personale. L’obiettivo non è ricostruire fedelmente una fotografia del passato, ma restituire il ricordo così come viene raccontato e percepito dalla persona. I ricordi sono fragili e legati a esperienze profondamente personali.

Sono momenti della vita quotidiana che rimangono centrali per la nostra identità e per il nostro senso di appartenenza. Con The Memory Radio Station si punta a condurre le conversazioni sui ricordi negli spazi pubblici, attraverso una nuova forma di narrazione che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per dare forma visiva ai ricordi.

“È questo che rende il progetto particolarmente significativo per noi: la memoria come occasione di confronto e condivisione, perché ogni ricordo è un motivo di connessione. Portando queste storie negli spazi pubblici, vogliamo creare nuove occasioni per riflettere sulla memoria, sulla salute cognitiva e sul significato di preservare i momenti che contribuiscono a definire chi siamo – commenta Airí Dordas, Lead Researcher at Domestic Data Streamers”.

La memoria come esperienza condivisa

“The Memory Radio Station” non si limita all’esperienza individuale del Radio Booth. Lo spazio ospita anche momenti di conversazione e approfondimento, con interviste dedicate ai temi della memoria e della malattia di Alzheimer, coinvolgendo medici, ricercatori e key opinion leader del territorio Il percorso comprende inoltre un’attività dedicata al rapporto tra musica e memoria, attraverso la possibilità di associare una canzone a un ricordo significativo e condividerla attraverso la stazione radio.

Lo spazio propone infine contenuti informativi sulla malattia di Alzheimer, dalla diffusione della patologia ai primi segnali e all’impatto che può avere sulle persone e sulle relazioni, sottolineando il valore di una corretta informazione e dell’attenzione ai cambiamenti cognitivi.

“L’Alzheimer non deve essere considerato una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento ma una malattia complessa da conoscere e affrontare tempestivamente – commenta Mario Zappia, Presidente della Società Italiana di Neurologia (SIN) -. Parlare di memoria e salute del cervello aiuta a riconoscere i primi segnali, a superare lo stigma e a comprendere il valore della prevenzione lungo tutto l’arco della vita.

Sensibilizzare il grande pubblico significa offrire strumenti di consapevolezza, incoraggiare il dialogo e contribuire a costruire una società più informata e attenta alle persone che convivono con questa patologia e ai loro caregiver”, Parlando di iniziative occorre ricordare che AIMA – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer – ha lanciato anche una petizione per coinvolgere la società civile nella richiesta di finanziamenti adeguati. Con la campagna “Quanti… ancora?”, l’associazione chiede le risorse necessarie per garantire una rete di cura uniforme su tutto il territorio nazionale, superando le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari e assistenziali.