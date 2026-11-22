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Ansa Morto Massimo Martelli, l'addio di Ambra Angiolini

Quando si attraversano momenti complicati, avere accanto qualcuno in grado di trovare le parole giuste può fare la differenza. A volte basta anche solo una battuta, un sorriso, il modo di alleggerire una situazione che sembra difficile da affrontare.

È anche attraverso un ricordo legato a queste sensazioni che Ambra Angiolini ha voluto salutare Massimo Martelli, autore, sceneggiatore e regista morto a 69 anni.

Un messaggio affidato ai social, nel quale l’attrice è tornata con la memoria a un episodio vissuto insieme durante il Concertone del Primo Maggio in lockdown. Un taxi, una piazza San Giovanni completamente vuota e una risata che, a distanza di anni, è diventata un ricordo prezioso.

Morto Massimo Martelli, il ricordo di Ambra Angiolini

Per raccontare Massimo Martelli, Ambra Angiolini ha scelto di condividere un ricordo personale che risale al Concertone del Primo Maggio del 2020, quando la pandemia aveva cambiato tutto. Un periodo di stop e di paura condivisa, in cui anche uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno si era svolto in una dimensione completamente diversa.

“L’avevamo appena fatta grossa, era il Concertone in lockdown e tu, mentre raggiungevamo una piazza S. Giovanni vuota, hai preso il discorso non approvato che avevamo scritto noi e mi hai detto: ‘Tranquilla, noi leggiamo questo’”, ha scritto l’attrice su Instagram.

Insieme in macchina, diretti verso una piazza San Giovanni deserta. C’era un discorso da leggere, qualcosa che evidentemente aveva creato un po’ di tensione, ma Martelli aveva trovato il modo di alleggerire tutto. “Eravamo in taxi e ci siamo messi a ridere“, ricorda Ambra.

È proprio quell’immagine, così semplice e lontana dalle luci dello spettacolo, a rendere speciale il suo saluto. L’attrice conclude con una dedica che ha il sapore di un ultimo abbraccio: “Buon viaggio amico mio. Stesso taxi, stesso coraggio e stesso sorriso… mi raccomando”.

Un coraggio che, per Ambra, in quel caso aveva avuto proprio il volto di Martelli.

Chi era Massimo Martelli

Bolognese, classe 1957, Massimo Martelli aveva costruito negli anni un percorso professionale che lo aveva portato a lavorare con alcuni dei protagonisti più importanti dello spettacolo italiano. Il suo nome è legato a programmi che hanno accompagnato intere stagioni della televisione, da Anima mia a Quelli che il calcio, passando per Radio2 Social Club e il Festival di Sanremo.

Dietro molti di questi progetti c’era proprio il suo lavoro di autore e sceneggiatore. Una carriera vissuta accanto a personalità come Fabio Fazio, Claudio Baglioni, Fiorello e Amadeus, con cui aveva condiviso esperienze e palcoscenici importanti.

Ma Martelli aveva anche un rapporto profondo con il cinema e con la sua città. Nel 1996 aveva esordito alla regia con Pole pole, seguito da Muzungu nel 1999. Nel 2011 aveva portato sul grande schermo Bar Sport, tratto dal celebre libro di Stefano Benni.

Un progetto particolarmente significativo, anche per il legame con lo scrittore bolognese. Benni aveva scelto proprio Martelli per trasformare in un film il suo universo fatto di personaggi, ironia e vita quotidiana. Il regista aveva raccontato che a convincerlo era stato anche il suo lavoro Per non dimenticare, dedicato alla strage di Bologna del 2 agosto 1980.

E anche Claudio Bisio, che aveva preso parte a Bar Sport, ha voluto lasciare un ultimo saluto al suo amico, prima che collaboratore.

“Non si fa in tempo a gioire per qualcosa che ti arriva la mazzata. Un amico con cui ho percorso un bel pezzo della mia vita (vedi cinema, vedi televisione, vedi radio, vedi …ultima fatica insieme l’organizzazione della manifestazione a Roma per l’Europa…se n’è andato”.