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IPA Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è stata costretta a interrompere i suoi impegni teatrali a causa di alcuni problemi di salute. L’attrice avrebbe dovuto portare in scena La misteriosa scomparsa di W lunedì 16 novembre al Teatro Regio di Parma, ma lo spettacolo è stato annullato. Una decisione arrivata dopo altri due appuntamenti cancellati nei giorni precedenti e che ha inevitabilmente suscitato preoccupazione tra i suoi ammiratori.

Al momento non sono stati diffusi dettagli precisi sulle condizioni dell’artista. Si sa soltanto che Ambra dovrà sottoporsi ad alcuni accertamenti medici, che richiederanno qualche giorno. Proprio di recente aveva raccontato di aver attraversato un periodo di malessere e di aver trovato conforto nella vicinanza dei genitori.

Ambra Angiolini, annullato lo spettacolo a Parma: come sta l’attrice

La notizia della cancellazione è stata comunicata da CAOS Organizzazione Spettacoli – Arci Parma, che ha informato il pubblico dell’impossibilità di portare in scena la rappresentazione prevista per lunedì 16 novembre alle 21. Come riportato dalla stampa locale, l’annullamento è legato a un problema di salute che rende necessari alcuni giorni di accertamenti medici. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sulla natura del disturbo e, per il momento, non è possibile stabilire quando l’attrice potrà riprendere regolarmente i suoi impegni.

Quello di Parma, però, non è stato il primo spettacolo cancellato. Giovedì 12 novembre Ambra Angiolini avrebbe dovuto esibirsi alla Città del Teatro di Cascina, in provincia di Pisa, ma la produzione aveva annunciato l’annullamento per un’improvvisa indisposizione dell’attrice. E anche l’appuntamento del 13 novembre al Teatro Puccini di Firenze è saltato.

Tre cancellazioni ravvicinate che hanno acceso l’attenzione sulle condizioni di Ambra, da tempo impegnata in un progetto teatrale al quale è particolarmente legata. Per gli spettatori che avevano acquistato i biglietti della serata di Parma è prevista la possibilità di richiedere il rimborso entro venerdì 27 novembre, rivolgendosi al punto vendita o al circuito di prevendita utilizzato per l’acquisto.

Ambra Angiolini e il malessere degli ultimi giorni: le parole sui genitori

A rendere ancora più delicato il momento sono le parole che Ambra Angiolini ha pronunciato in una recente intervista, nella quale ha parlato del rapporto con la famiglia e del bisogno di sentirsi protetta nei momenti di difficoltà. L’attrice ha raccontato di aver riscoperto, con il passare degli anni, quanto sia importante poter tornare dai propri genitori e sentirsi ancora figlia. Un legame che oggi vive con una consapevolezza diversa, soprattutto nei momenti in cui si sente più vulnerabile.

Proprio riferendosi al malessere degli ultimi giorni, Ambra ha spiegato di aver cercato immediatamente il conforto della madre, come faceva quando era bambina. Ha parlato anche del rapporto con il padre, raccontando di aver imparato a riconoscerne le fragilità e a offrirgli, a sua volta, rassicurazione. Parole personali, che acquistano un significato particolare alla luce delle recenti cancellazioni teatrali.

La misteriosa scomparsa di W, lo spettacolo a cui Ambra Angiolini è legata

Al centro della tournée interrotta c’è La misteriosa scomparsa di W, il monologo tratto dal testo di Stefano Benni che segna anche il debutto di Ambra Angiolini alla regia teatrale. L’opera racconta la storia di una donna che, un giorno, si accorge di aver perso una parte di sé. Da questa scoperta prende forma un viaggio tra ricordi, relazioni, delusioni e fragilità, nel tentativo di ricostruire la propria identità.

Ambra conosce bene questo testo, che aveva già interpretato in passato, e ha deciso di riportarlo sul palcoscenico attraverso un nuovo allestimento, accompagnato dalle composizioni sonore di Dardust. Uno spettacolo che alterna ironia e malinconia e affronta temi come la solitudine, la ricerca di sé e il bisogno di ritrovare un equilibrio dopo le difficoltà della vita.

La tournée prevede anche una serie di rappresentazioni al Teatro Carcano di Milano, dal 17 al 22 novembre.