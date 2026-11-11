Mara Sattei, tour annullato per problemi di salute: “Costretta a letto”

Dopo aver provato fino all'ultimo a salire sul palco, Mara Sattei ha dovuto fare i conti con il dolore e annullare tutti i concerti previsti a novembre.

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IPA Mara Sattei annulla il tour

Mara Sattei è costretta a fermarsi. La cantante ha annunciato l’annullamento delle date del tour di novembre, che sarebbe dovuto partire venerdì 13 da Roma, la sua città.

Una decisione, condivisa sui suoi canali social, arrivata dopo giorni difficili, durante i quali un problema di salute si è intensificato fino a impedirle di stare sul palco.

Mara Sattei annulla il tour per problemi di salute

“Non è facile scrivere questo messaggio”, con queste parole Mara Sattei ha comunicato ai fan la faticosa decisione legata alla cancellazione del tour.

La cantante, attraverso un lungo messaggio sulle sue storie di Instagram, ha raccontato ai fan di convivere da qualche tempo con un blocco alla schiena: un problema che le impedisce di affrontare regolarmente le esibizioni dal vivo e che, nell’ultimo periodo, è diventato ancora più difficile da gestire. “In questi ultimi due giorni si è intensificato costringendomi a stare a letto“, ha spiegato la cantante.

Una condizione che ha richiesto anche un consulto medico e che l’ha portata a rivedere i propri programmi. “I medici mi hanno prescritto riposo e una cura”, racconta, aggiungendo una riflessione che va oltre il problema fisico e che sembra aver avuto un peso importante nella decisione di fermarsi.

“Mi hanno aiutata a capire che questo dolore non nasce solo dal corpo. È il segnale che devo fermarmi e ascoltarmi, cosa che fino ad ora non ero riuscita a fare”.

Parole con cui Mara Sattei racconta anche un momento di consapevolezza personale. Gli impegni, il lavoro e la voglia di tornare a incontrare il pubblico possono rendere difficile rallentare, soprattutto quando ci sono mesi di preparazione alle spalle. Questa volta, però, la cantante ha dovuto fare i conti con la necessità di prendersi una pausa e dedicare attenzione alla propria salute.

Mara Sattei, le scuse ai fan

La seconda parte del messaggio di Mara è invece dedicata ai suoi fan: alle persone che avevano acquistato i biglietti e aspettavano di assistere ai suoi concerti. Mara Sattei, nonostante abbia cercato fino all’ultimo una soluzione per non dover rinunciare alle date, ha dovuto optare per l’annullamento: “Ho provato fino all’ultimo a trovare un modo per esserci, ma in questo momento non ce la faccio. Per me un concerto significa darvi tutto, e oggi non sarei in grado di farlo come meritate”.

La cantante non ha nascosto il dispiacere per una scelta che coinvolge anche chi aveva già organizzato il viaggio o programmato la propria serata per partecipare a uno degli appuntamenti. “Mi dispiace tantissimo. Penso a chi aveva già il biglietto, a chi aveva organizzato il viaggio, a chi aspettava queste date quanto le aspettavo io. Dietro questo tour c’erano mesi di lavoro e tanta voglia di incontrarvi, e rinunciarci fa male”.

Un dispiacere ancora più giustificato, considerando che le date non verranno recuperate: “Il tour non verrà recuperato. Non è una decisione semplice, ma è quella giusta”.

Una comunicazione che mette fine, almeno per il momento, all’attesa per i concerti di novembre. La cantante ha concluso il suo messaggio rivolgendosi ancora una volta a chi la segue e la sostiene, lasciando spazio alla possibilità di ritrovarsi attraverso la musica quando sarà il momento. “La musica resta la cosa più vera che ho, e voi ne fate parte. Ci rivedremo. Grazie per la comprensione e per l’amore che mi date sempre”.