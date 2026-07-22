Stop al tour di Noemi per 4 settimane, ma i concerti riprendono: le nuove date

IPA Noemi

Un momento di vero panico, una brutta caduta sul palco e la notizia che nessun fan avrebbe mai voluto apprendere nel pieno della stagione estiva: il tour di Noemi deve fermarsi. Ma, per la cantautrice romana e per il suo pubblico, l’ansia dei primi momenti sta lasciando spazio al sollievo. La voce travolgente della musica italiana è stata costretta a una pausa forzata di quattro settimane a causa delle ferite riportate a seguito dell’infortunio a San Salvo Marina, ma la macchina organizzativa si è subito attivata per riprogrammare le tappe e ripartire a pieno ritmo.

L’infortunio sul palco e il messaggio d’affetto dei fan

Tutto è accaduto durante una delle ultime tappe dello show dal vivo. Tra l’energia della musica e l’abbraccio del pubblico, una sfortunata caduta dal palco ha provocato all’artista un trauma che ha richiesto l’intervento dei medici e un immediato ricovero in ospedale. Nonostante la voglia di riprendersi rapidamente, il responso sanitario è stato inequivocabile: stop assoluto per un mese. Questo periodo di riposo si rende necessario per garantire una completa guarigione e permettere a Noemi di tornare a esibirsi in totale sicurezza, scongiurando ogni tipo di ricaduta.

Lo sconforto iniziale è stato subito travolto da una straordinaria ondata di affetto sui social. L’artista è infatti intervenuta nelle ore successive al ricovero per metteere al sicuro la notizia ed evitare ogni tipo di speculazione sulle sue condizioni. Sono stati numerosi i messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione che hanno inondato i suoi profili, usati in questi giorni per aggiornare il pubblico passo dopo passo. La risposta dell’organizzazione firmata Friends and Partners non si è fatta attendere: il calendario estivo è stato riorganizzato per recuperare ogni singolo concerto sospeso. Il tour non rimane fermo a lungo, ma giusto per le 4 settimane che hanno indicato i medici perché la ripresa dell’artista sia completa.

Il nuovo calendario del tour di Noemi: tutte le date riprogrammate

La ripartenza è ufficialmente fissata per la metà di agosto. Di seguito l’elenco completo con tutte le nuove date del tour:

Domenica 16 agosto 2026 (21:00) – Bisacquino (PA) , Piazza Triona

(21:00) – , Piazza Triona Lunedì 17 agosto 2026 (21:00) – Grisì – Monreale (PA) , Piazza della Rinascita

(21:00) – , Piazza della Rinascita Mercoledì 19 agosto 2026 (21:00) – Carpino (FG) , Piazza del Popolo

(21:00) – , Piazza del Popolo Giovedì 20 agosto 2026 (21:00) – Balsorano (AQ) , Piazza Scacchi

(21:00) – , Piazza Scacchi Sabato 22 agosto 2026 (21:00) – Bortigali (NU) , Piazza del Popolo

(21:00) – , Piazza del Popolo Lunedì 24 agosto 2026 (21:00) – Casteldaccia (PA) , Piazza Matrice

(21:00) – , Piazza Matrice Martedì 25 agosto 2026 (20:30) – Aidone (EN) , Area Archeologica di Morgantina

(20:30) – , Area Archeologica di Morgantina Giovedì 27 agosto 2026 (21:30) – Marina di Pietrasanta (LU) , La Versiliana Festival

(21:30) – , La Versiliana Festival Venerdì 28 agosto 2026 (21:00) – Riccione , Riccione Music City – Piazzale Roma

(21:00) – , Riccione Music City – Piazzale Roma Sabato 29 agosto 2026 (21:30) – Sirolo (AN) , Arena Parco della Repubblica

(21:30) – , Arena Parco della Repubblica Domenica 30 agosto 2026 (21:00) – Vicenza , Vicenza in Festival – Piazza dei Signori

(21:00) – , Vicenza in Festival – Piazza dei Signori Venerdì 04 settembre 2026 (23:00) – Scafati (SA) , Notte Bianca – Cavalcavia Longobardi

(23:00) – , Notte Bianca – Cavalcavia Longobardi Martedì 08 settembre 2026 (21:00) – Siderno (RC) , Piazza Portosalvo

(21:00) – , Piazza Portosalvo Mercoledì 09 settembre 2026 (21:00) – Zafferana Etnea (CT) , Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino

(21:00) – , Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino Domenica 13 settembre 2026 (21:00) – Zapponeta (FG), Blu Festival – Piazza Aldo Moro

Per quanto riguarda i biglietti già acquistati, i tagliandi restano validi per le nuove date. Le eventuali richieste di rimborso saranno gestite tramite le piattaforme e i circuiti di vendita ufficiali. Un piccolo imprevisto non fermerà la musica: Noemi vi aspetta sotto il palco, come sempre.