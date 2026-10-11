acasadi Ambra Angiolini, un piccolo gioiello con vista su Brescia

La casa di Ambra Angiolini a Brescia è un piccolo gioiello di design, fra mobili rosa e una vista stupenda su Brescia.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ambra Angiolini

Un piccolo gioiello minimal con una vista mozzafiato sui tetti di Brescia, città a cui è legatissima: Ambra Angiolini ha creato uno spazio tutto per sè, arredandolo secondo i suoi gusti e il suo carattere estroso.

Dove abita Ambra Angiolini

Nata a Roma, Ambra Angiolini ormai da diversi anni vive a Brescia, una città che è entrata nel suo cuore e dove ha scelto di restare anche dopo l’addio a Francesco Renga. Dal 2004 al 2015 l’attrice è stata legata all’artista con cui ha formato una splendida famiglia, dando alla luce Jolanda e Leonardo.

Dopo ben undici anni d’amore, Francesco e Ambra hanno scelto di separarsi, ma fra loro non ci sono stati mai veleni nè rabbia. I due hanno scelto di mantenere un ottimo rapporto e, proprio per amore dei figli, AmbraAngiolini ha deciso di restare a Brescia, consentendo a Jolanda e Leonardo di trascorrere tempo con il loro papà, nato proprio in questa città.

“Siamo abituati alla guerra in tutte le questioni del mondo – aveva rivelato l’attrice qualche tempo fa – e quindi vedere due persone che si sono separate ma che si amano lo stesso provoca dubbi, incertezze. Noi non l’abbiamo fatto solo per i nostri figli… Lo dobbiamo fare anche per noi stessi, cioè per diventare persone migliori”.

“Può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo – aveva aggiunto -, ed è chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande del passato che noi condividiamo felicemente (…). Se non ci sono stati precedenti di violenza, psicologica o fisica, quello è un altro discorso ma non riguardava me, se non c’è un motivo reale per arrivare a non doversi più frequentare perché è sano così, io superata la delusione e la rabbia, lui uguale, ci siamo ritrovati per lo stesso motivo per cui ci eravamo scelti, cioè un amore folle”.

La casa di Ambra Angiolini: il divano rosa e la vista su Brescia

Oggi Ambra Angiolini condivide la sua casa con Jolanda e Leonardo, ma anche con Pico Cibelli, il nuovo compagno che le ha regalato il sorriso e la voglia di credere ancora nell’amore. L’attrice, diventata nuova insegnante di Amici di Maria De Filippi, non ha mai voluto abbandonare Brescia, spostandosi per lavoro, fra film, programmi televisivi e impegni radiofonici.

La casa di Ambra è un appartamento moderno con una vista favolosa su Brescia e tanta luce. L’architettura è contemporanea e di design, con interni arredati con stile e carattere, fra foto ricordo, premi e poster. La zona living racconta la grande personalità dell’attrice romana con un divano rosa e cuscini in velluto. Le pareti sono una sorta di galleria d’arte che svela l’esistenza di Ambra: troviamo scatti di viaggi e dei momenti importanti della sua carriera, oltre alle immagini dei suoi figli.

Non manca un tavolino in marmo con delle poltroncine in velluto. La cucina è grande e luminosa, con mobili bianchi e tanti elettrodomestici moderni. Il punto più bello della casa di Ambra Angiolini è però il terrazzo, spesso protagonista degli scatti pubblicati su Instagram dall’attrice. Si accede allo spazio esterno attraverso delle ampie vetrate e la vista è senza ombra di dubbio mozzafiato. Un luogo che Ambra ha arredato con poltroncine e un tavolino, per concedersi un aperitivo, leggere un libro o semplicemente ammirare la città che tanto ama dall’alto.