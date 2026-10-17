Ambra Angiolini risponde ai dubbi su Amici con un dolce video: la sua rivincita è in famiglia

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IPA Ambra Angiolini risponde ai dubbi su Amici con un dolce video

L’inizio della nuova edizione di Amici ha regalato al pubblico diverse novità, a partire da un cast rinnovato tra canto e ballo. Tra i nomi più discussi c’è quello di Ambra Angiolini, che si è seduta sulla poltrona di danza con umiltà e tanta voglia di mettersi in gioco. Una scelta che ha sorpreso parte del pubblico, abituato a vederla in altri ruoli.

Ambra, però, sembra aver deciso di affrontare le perplessità a modo suo: senza polemiche, con una buona dose di ironia e quella dolcezza che, da sempre, accompagna il suo modo di raccontarsi. E questa volta a darle una mano sono proprio i suoi figli, protagonisti di un video condiviso sui social che sembra contenere una risposta alle discussioni sul suo ruolo nel programma.

Ambra Angiolini, il dolce video di Jolanda e Leonardo

Due bambini che ballano in salotto sulle note di Io prima di te di Eros Ramazzotti e una mamma che non perde l’occasione per prendersi un po’ in giro. Ambra Angiolini ha pubblicato sui social un vecchio video che vede protagonisti i suoi figli, Jolanda e Leonardo Renga, intenti a scatenarsi in un vortice di energia.

“Come puoi non essere adatta per la danza se hai sfornato, cresciuto e istruito questi due talenti?! Continuo a scavare nel mio oscuro passato e trovo solo conferme“, ha scritto l’attrice e conduttrice.

Una battuta che, oltre a mostrarla ancora una volta come mamma orgogliosa, sembra chiamare in causa proprio i dubbi sulla sua presenza ad Amici, di cui oggi è protagonista nel ruolo di responsabile artistica per il ballo.

Ma Ambra non sembra avere intenzione di alimentare le polemiche e, anzi, preferisce scherzare sulle proprie capacità attribuendosi con ironia il merito di aver cresciuto due piccoli talenti proprio nella danza.

Ambra, l’ironia di chi sa rispondere senza fare rumore

Ambra Angiolini non è mai stata una che ha bisogno di alzare la voce per farsi sentire. Ha imparato presto a convivere con giudizi e aspettative, e oggi sembra aver trovato il suo modo di rispondere: con ironia, senza cattiveria, ma anche senza lasciarsi mettere i piedi in testa.

Lo ha dimostrato già al debutto ad Amici, quando aveva ringraziato sui social Maria De Filippi per averla scelta, aggiungendo una dedica ironica anche a chi non l’avrebbe sostenuta.

“Grazie a chi mi ha scelto, a chi mi sosterrà e a chi non lo farà e avrà nomi improponibili tipo pecorella33, sbiancaneve64, luisandra48, giustiziaperladanza78 e così via”, aveva scritto scherzosamente a chi era già pronto a giudicarla, senza però sentire il bisogno di trasformare le perplessità in uno scontro.

Del resto, Ambra sa bene cosa significhi ritrovarsi sotto i riflettori quando si è ancora giovanissimi. La sua carriera è cominciata da adolescente e, da allora, ha attraversato fasi molto diverse, reinventandosi tra televisione, cinema e teatro. Conosce la pressione di dover dimostrare qualcosa, le aspettative del pubblico e anche il peso di inseguire un sogno mentre gli altri hanno già un’opinione su di te.

È anche per questo che la sua presenza ad Amici può avere un valore che va oltre le competenze tecniche. Accanto ai ragazzi che cercano la propria strada nella musica e nella danza, c’è una donna che ha vissuto sulla propria pelle l’esposizione mediatica e la necessità di rimettersi in gioco. E che, ancora una volta, ha scelto di farlo senza rinunciare alla propria personalità, sempre con la consapevolezza di chi non ha bisogno di piacere a tutti per sapere quanto vale.