“Aumenta il mio dolore”, lo sfogo di Giovanni Allevi sulla malattia

IPA Giovanni Allevi

Giovanni Allevi torna a sfogarsi sui social e a parlare della sua malattia. Lo fa come sempre con sincerità e lucidità, senza nascondere la profonda sofferenza ma senza rinunciare alla speranza. “Spero che arrivi l’autunno quanto prima. Il caldo estivo aumenta la percezione del mio dolore e la spossatezza” scrive in un post. Il musicista lotta da anni con il mieloma multiplo, i cui sintomi sono aggravati dalle alte temperature di questi giorni.

Le parole di Giovanni Allevi

Giovanni Allevi non ha mai mollato, e anche in questi giorni difficili fa di tutto per essere più forte della malattia. “Sto facendo tutto il possibile, lo stretching, la camminata veloce, sto curando l’alimentazione. Eppure mi sembra a volte di essere fermo, di non avere alcun potere sul mio corpo”, scrive nello sfogo che affida a Instagram. Nel supporto dei fan, durante questi anni di lotta contro il male, ha trovato sempre enorme conforto. “Mando un abbraccio a tutte le persone che stanno lottando! Facciamoci forza! ” conclude, lasciando spazio alla positività.

Di quale malattia soffre Giovanni Allevi?

Nel giugno 2022 Giovanni Allevi ha parlato apertamente per la prima volta della sua malattia. Al pianista è stato diagnosticato un mieloma multiplo: si tratta di un tumore raro del midollo osseo, che colpisce le plasmacellule responsabili della produzione di anticorpi. “Ero tra la vita e la morte”, ha detto a Verissimo. E ha aggiunto: “La malattia mi ha lasciato nel corpo dei segni indelebili: dolore cronico alla schiena, ho due vertebre compromesse, tremore alle dita e formicolio, ho freddo all’improvviso e qualche volta una profonda, perenne stanchezza”. Ma, nonostante tutta la sofferenza, non si è mai arreso.

Solo pochi giorni fa, il 21 luglio, ha partecipato al Giffoni Film Festival, emozionando i giovani giurati parlando di sofferenza, rinascita e valore della fragilità. “Nel momento in cui mi sono sentito in bilico tra la vita e la morte mi sono chiesto: chi sono io? Sono questo dolore? Sono questa malattia?”, ha detto. “E ho intuito che dentro ognuno di noi c’è una dimensione invisibile che non viene toccata dal dolore. La sofferenza è la nuvola, ma io sono il cielo”.

La resilienza di Giovanni Allevi

Da quando ha scoperto la malattia in avanti, Giovanni Allevi non ha mai smesso di lottare. E questa sua incredibile resilienza è forse il tratto che lo caratterizza di più nel modo in cui ha affrontato il dolore.

Così come ha fatto anche Bianca Balti quando ha scoperto di avere un tumore alle ovaie, anche il musicista ha scelto la strada della condivisione social per trovare conforto ma anche per dare speranza.

Nonostante la sofferenza è anche tornato a esibirsi dal vivo. Sul palco indossa un busto ortopedico per proteggere le vertebre, e non è facile dirigere con questa costrizione perché i movimenti sono limitati. Per lui significa quindi affrontare ogni volta una sfida fisica oltre che emotiva. Ma la musica resta il filo conduttore che lo accompagna in questo percorso, permettendogli di non arrendersi alla malattia e di continuare a guardare avanti, anche nei momenti più difficili.