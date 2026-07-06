Francesca Fagnani e l’addio alla cagnolina Bice: “Un dolore profondo e personale”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Fagnani

“Un dolore profondo e personale”, Francesca Fagnani racconta così la sofferenza per la morte della cagnolina Bice, compagna di tante avventure.

Il dolore di Francesca Fagnani per la morte della cagnolina Bice

Su Instagram, Francesca Fagnani ha condiviso un momento personale e particolarmente doloroso: la morte del suo cane. Si tratta di Bice, un cane di razza Cavalier King che ormai da tempo faceva parte della famiglia, rendendo più dolci le giornate della conduttrice di Belve e di Enrico Mentana.

La cagnolina era stata adottata dalla coppia nel 2021 e aveva da subito conquistato il cuore dei due giornalisti. Bice purtroppo è scomparsa in queste ore, lasciando un grande vuoto nell’esistenza di Francesca Fagnani ed Enrico Mentana. Un dolore che la giornalista e conduttrice ha raccontato nelle sue Stories di Instagram.

“Oggi la nostra amata cagnolina Bice se n’è andata – ha svelato -. Il dolore è profondo e personale, ci tengo però a ringraziare tutto lo staff e tutti i medici di @anicura.romasud che hanno fatto il possibile e oltre per salvarla, con l’amore che solo chi sceglie questo lavoro per missione sa donare. Un abbraccio speciale va a Pierpaolo, sei stato speciale. E a tutti i cani e proprietari che ho conosciuto in questi giorni. Buon ponte amore mio”.

Poco dopo la giornalista ha condiviso uno scatto in bianco e nero che la ritrae insieme alla sua cagnolina. Una foto in cui appare sorridente e felice, molto lontana dalla sofferenza provata per quella perdita così importante.

Un dolore, quello della conduttrice, condiviso con il suo compagno, Enrico Mentana, che ha pubblicato una foto di Bice su Instagram, commentando: “Ciao Bice, amore infinito”. Parole piene d’amore che raccontano il rapporto speciale dei giornalisti con i loro cani. D’altronde Bice, insieme alla cagnolina Nina, ormai da tempo erano diventate una presenza assidua negli studi di La 7. Durante le sue celebre maratone infatti Mentana le portava spesso negli studi televisivi del telegiornale, mostrandole al pubblico sotto la scrivania nel corso del tg.

L’amore di Francesca Fagnani per i cani e la vita con Enrico Mentana

Qualche tempo fa Francesca Fagnani aveva parlato della sua passione per i cani, condivisa con Enrico Mentana, e della scelta della coppia di adottare tre Cavalier King: Blu, Nina e Bice.

“I cani li ho avuti da sempre, fin da bambina, amo gli animali e la natura – aveva confidato Francesca, che poi aveva chiarito -. Non sono sostituti dei figli, ma è un tipo di affettività piena. Non mi piace pensare a nessuno come sostituto di un altro né di un animale né uomo, però ripeto, è un tipo di affettività completa. E hanno un vantaggio, i cani non diventano adolescenti ingrati”.

Tre cani Cavalier King e due umani – lei ed Enrico Mentana, in casa. A chi le domandava chi fosse nell’abitazione la vera belva, Francesca Fagnani aveva risposto con la consueta ironia.

“La metterei così: siccome per me dare a qualcuno della Belva è un complimento, e i complimenti uno non se li fa da solo, le direi Enrico”, aveva dichiarato la giornalista.