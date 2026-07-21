Francesca Fagnani, la polemica per la domanda sulla maternità. Interviene Myrta Merlino

IPA Francesca Fagnani

L’incontro tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo a Minori, legato agli Appuntamenti d’Estate 2026, è finito in polemica per una domanda tutt’altro che leggera, quella sulla maternità mancata della conduttrice. Il tema, da sempre ritenuto estremamente personale, ha inevitabilmente trasformato la chiacchierata in un botta e risposta divenuto virale, con interventi e riflessioni da parte della stampa e di altri personaggi dello spettacolo e del giornalismo, come Myrta Merlino.

Francesca Fagnani, la domanda sulla maternità “da non fare”

La conduttrice di Belve si trovava a Minori per presentare Mala, la sua inchiesta sulla criminalità romana. Ma a un certo punto l’intervista si è spostata dal lavoro al lato privato, precisamente quando Gigi Marzullo ha chiesto a Francesca Fagnani se non avesse avuto figli per scelta o per ragioni mediche. Una domanda che sfocia inevitabilmente in un terreno intimo, non legato al contesto, ovvero la presentazione del libro. E la Fagnani, pur non sottraendosi, ha fatto capire subito il suo disappunto.

“Ti rispondo solo per far felice a te e non perché credo che sia una domanda da fare”. Il confronto è poi proseguito quando il giornalista ha provato a giustificarsi, spiegando di voler essere pungente trattandosi di una “belva”. La replica è arrivata secca: “Non sei pungente, fai una domanda che nel 2026 non è giusto porre”. Marzullo ha insistito, sostenendo che ogni domanda sia lecita e che semmai a poter essere indiscreta è la risposta. Ma lei non ha arretrato di un passo: una domanda, ha ribattuto, non è indiscreta o meno, è semplicemente ben posta o mal posta, opportuna o inopportuna.

L’intervento di Myrta Merlino

A rendere la polemica ancor più feroce ci hanno pensato i social, dove sono stati condivisi i video dello scambio. E in mezzo ai tanti commenti, molti dei quali sorprendentemente critici proprio verso la Fagnani, “rea” di aver posto molte domande personali nello studio di Belve, è arrivata la presa di posizione di Myrta Merlino.

E, in effetti, ha centrato il punto che va oltre il singolo episodio. Perché la società, si è chiesta, fatica ancora così tanto a slegare l’identità femminile dall’idea della procreazione? Un interrogativo che pesa, accompagnato da un concetto tanto semplice quanto necessario: una donna senza figli non è una donna a metà.

Secondo la giornalista e conduttrice, l’ennesima domanda rivolta a Fagnani dimostra “quanto sia duro a morire un certo retaggio, quello che ancora oggi riduce il valore femminile alla sola biologia, leggendo l’assenza di prole come un’incompletezza da colmare”. Da qui l’invito, rivolto un po’ a tutti: “È tempo di svincolare il valore di una donna dalla sua capacità riproduttiva”.

Sul tema, del resto, la stessa Fagnani si era già espressa; aveva ammesso di non poter sapere cosa significhi davvero quella mancanza, non avendola vissuta, aggiungendo però una riflessione. La maternità, a suo dire, può esprimersi in mille modi differenti, dagli affetti più cari fino alla cura verso gli altri e verso gli animali. “È una gioia immensa che non ho vissuto? Sicuramente. Io poi credo che la maternità si esplichi in mille modi diversi”.