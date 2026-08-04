Myrta Merlino, dopo il flop a Mediaset approda a San Marino RTV

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Myrta Merlino

Si chiude ufficialmente l’avventura di Myrta Merlino con Mediaset: dopo aver preso le redini di Pomeriggio Cinque nel 2023 e la chiusura del programma, la giornalista è rimasta ferma un anno prima di ritornare in tv. Oggi però ci sono all’orizzonte nuovi progetti per lei: Myrta Merlino tornerà a San Marino RTV, dove da ottobre condurrà un nuovo programma.

Myrta Merlino torna in tv: il nuovo programma a San Marino RTV

L’addio a Mediaset è definitivo: Myrta Merlino ha lasciato ufficialmente il Biscione per dedicarsi a nuovi progetti televisivi. Ad annunciarlo è stato Roberto Sergio, il direttore generale di San Marino RTV, nel corso de La Terrazza della Dolce Vita, la kermesse estiva condotta a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi, già volti della rete, lei con San Marino Song Contest, lui con Colibrì.

La giornalista debutterà a ottobre sul canale 550 con un nuovo programma, entrando a far parte del progetto di rilancio dell’emittente, che negli ultimi anni ha investito nell’arrivo di volti popolari della televisione italiana. Insieme a Simona Ventura, sono già approdati nella rete Roberto Giacobbo e Paolo Mieli, mentre Cristiano Malgioglio figura tra i volti annunciati nei palinsesti della seconda metà del 2026 con un proprio show.

Per Myrta Merlino si tratta di un ritorno in tv dopo una stagione vissuta lontano dagli studi televisivi: dopo la chiusura di Pomeriggio Cinque, che non ha dato i risultati sperati in termini di ascolti, la giornalista è rimasta per mesi ai margini, senza riuscire a trovare uno spazio tutto suo. Per mesi infatti si er parlato della possibilità di affidarle un talk show settimanale su Rete4, ma l’ampia offerta di programmi di informazione e attualità della Rete ha lasciato la conduttrice a bocca asciutta, limitandosi a qualche sporadica presenza come opinionista nei programmi d’approfondimento di Mediaset.

L’ipotesi di un graduale ritorno in Rai

Le due edizioni di Pomeriggio Cinque condotte da Myrta Merlino hanno faticato a lasciare il segno: la giornalista era stata fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, che le aveva affidato il programma che un tempo era stato di Barbara D’Urso. Ma gli ascolti tiepidi e un formato che non ha mai valorizzato appieno le corde della conduttrice, ha decretato l’esperienza a Mediaset un vero e proprio un flop.

Al posto di Pomeriggio Cinque è arrivato Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia e per Myrta Merlino, che avrebbe desiderato un programma in prima serata su Rete4, non c’è stato molto da fare. Adesso che l’addio a Mediaset è definitivo, per la giornalista potrebbe concretizzarsi un ritorno in Rai: l’emittente della Repubblica di San Marino è infatti partecipata al 50% dalla Rai insieme all’ente pubblico sammarinese e mantiene da tempo rapporti di collaborazione con la televisione pubblica italiana.

Niente quinti escluderebbe, nel prossimo futuro, un nuovo incarico nella tv di Stato: l’ipotesi potrebbe essere quella di un nuovo ruolo nella prossima stagione, mentre bisognerà attendere ottobre per rivederla di nuovo sugli schermi con un programma tutto suo.