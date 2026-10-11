La vera storia di Biagio Conte, protagonista del film di Rai 1

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Biagio Conte

Si intitola Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, il film che racconta la storia di Biagio Conte, missionario che ha scelto di non voltarsi, aiutando gli ultimi e spogliandosi di tutti i suoi averi. Definito da molti come il “San Francesco moderno”, è il protagonista di una pellicola in onda su Rai Uno che ripercorre la sua vicenda, dalla partenza verso Assisi a piedi sino alla scelta di trascorrere la sua esistenza con i senzatetto di Palermo.

La storia di Biagio Conte in tv

La storia di Biagio Conte viene raccontata alla perfezione in un film diretto da Costanza Quatriglio e intitolato Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, in onda l’11 ottobre alle 21.30 su Rai 1. Al centro di tutto la capacità di un ragazzo come tanti di trasformare la propria visione in qualcosa di straordinario e un progetto in grado di aiutare concretamente gli altri, sullo sfondo una Palermo ricca di contraddizioni, ma anche di grande umanità.

La storia di Biagio inizia nel 1990 quando, ancora giovanissimo, viene colpito dalla sofferenza delle persone in difficoltà. Decide così di lasciare la sua famiglia e, zaino in spalla, raggiunge a piedi Assisi nel tentativo di trovare un senso alla sua esistenza.

Arrivato ad Assisi, seguendo le tracce di San Francesco, conosce un senzatetto che per lui diventa una persona a cui dedicarsi. In questo modo la sua vocazione a poco a poco prende forma e la fede diventa la sua ragione di vita.

Tornato a vivere a Palermo, Biagio Conte inizierà a occuparsi dei senzatetto, condividendo con loro le sue notti e trovando il sostegno di un parroco salesiano per portare un aiuto concreto. Nel tentativo di aiutare davvero chi ha bisogno, Biagio si scontrerà con l’indifferenza e la burocrazia, cercando di creare una struttura di accoglienza. Per raggiungere il suo obiettivo, Biagio si sottoporrà allo sciopero della fame, senza tirarsi mai indietro e mettendosi in prima fila in ogni battaglia. Solo alla fine, finalmente, arriverà la riconciliazione con la famiglia. I genitori riusciranno a comprendere le ragioni del figlio, sostenendolo.

Il film su Biagio Conte con Alessio Vassallo

Eremita e persona straordinaria, Biagio Conte ha fondato Missione di Speranza e Carità a Palermo. Un’associazione creata con lo scopo di rispondere in modo diretto alle situazioni di povertà e di emarginazione, particolarmente drammatiche della città.

Biagio Conte è scomparso nel 2023 a causa di un tumore al colon contro cui da tempo lottava. Aveva solamente 59 anni all’epoca della morte e nelle ore successive centinaia di persone accorsero per rendere omaggio alla sua salma, partecipando al funerale nella Cattedrale di Palermo, gremita di gente all’inverosimile.

In tv Biagio Conte viene interpretato da Alessio Vassallo, attore palermitano che ha personalmente conosciuto il missionario diversi anni prima di recitare nel film. Accanto a lui Donatella Finocchiaro che interpreta Rosa, una donna che vive un’esistenza difficile, segnata dalla violenza. Antonio Catania e Alessandra Fazzino vestono invece i panni dei genitori di Biagio, Giuseppe e Maria.

Nel film Biagio è al centro della storia, ma le persone che incontra lungo la sua strada, diventano essenziali per la sua trasformazione e un percorso straordinario.