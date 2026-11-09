Chi era Rosario Livatino, interpretato da Giuseppe De Domenico nella miniserie di Rai 1

IPA L'attore Giuseppe De Domenico

Rai 1 accende i riflettori su una delle storie più toccanti degli ultimi decenni: lunedì 9 e martedì 10 novembre va in onda la miniserie Livatino: il giudice e i suoi assassini, diretta da Michele Placido. Al centro del racconto c’è Rosario Livatino, uomo semplice eppure straordinario, strappato alla vita ad appena 37 anni da mafiosi senza scrupoli. A dare voce e corpo a questo eroe silenzioso e discreto è Giuseppe De Domenico, giovane attore siciliano che ha scelto di restituirci un magistrato vero, lontano da ogni sterile retorica, capace di emozionare e ispirare il pubblico.

La solitudine contro la criminalità

Classe 1952, Rosario Livatino era originario di Canicattì, in provincia di Agrigento. Un ragazzo brillante e animato da un senso di rettitudine fuori dal comune, che lo ha spinto a scegliere la strada del diritto. Dopo aver conseguito la laurea con lode in Giurisprudenza a Palermo è entrato giovanissimo in magistratura, prestando servizio ad Agrigento. Una terra che, negli anni Ottanta, era segnata da una ferocissima guerra tra Cosa Nostra e l’emergente Stidda.

Senza mai farsi intimidire, Livatino ha iniziato a scavare nei conti correnti e nelle ricchezze accumulate illecitamente dai boss, intuendo prima di molti altri che per fermare il crimine bisognava colpirne il patrimonio. Ribattezzato dalla stampa come il “giudice ragazzino”, in realtà Livatino è stato un uomo di rara maturità e senso etico, che non amava i riflettori e voleva solo servire la sua comunità, in silenzio.

Il primo magistrato proclamato beato

Se già questo basterebbe a rendere la figura di Livatino così vicina al cuore di molti, non possiamo dimenticare la sua profonda sensibilità. Consapevole di essere nel mirino della criminalità organizzata, il magistrato rifiutò la scorta perché non voleva che dei giovani padri di famiglia rischiassero la vita per lui. Un gesto d’amore e di grande responsabilità che, purtroppo, lo ha esposto al pericolo.

La mattina del 21 settembre 1990, mentre viaggiava da solo a bordo della sua utilitaria verso il tribunale, un commando di sicari lo ha affiancato sulla Statale 640. Livatino ha tentato una disperata fuga a piedi nei campi, ma è stato brutalmente assassinato.

La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile, ma anche una luce che non si è mai spenta: il 9 maggio 2021 la Chiesa cattolica lo ha proclamato beato. Rosario Livatino è il primo magistrato nella storia a ricevere questo riconoscimento, simbolo di una vita che ha unito fede e dovere morale.

L’interpretazione di Giuseppe De Domenico

La fiction Livatino: il giudice e i suoi assassini, prodotta da Rai Fiction con Goldenart Production e Rai Com, esplora con grande sensibilità gli ultimi anni di vita del magistrato, mettendoli a confronto con il destino di un gruppo di giovani stiddari. Michele Placido guida un cast d’eccezione in cui spiccano Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta e Leonardo Maltese.

La vera rivelazione? Giuseppe De Domenico, attore nato nel 1993 che abbiamo potuto già apprezzare in produzioni come le serie ZeroZeroZero e Bang Bang Baby e nello splendido film diretto da Maura Delpero Vermiglio, premiato a Venezia. De Domenico ha affrontato il ruolo con rispetto e delicatezza, scegliendo di mostrare le sue paure quotidiane, i dubbi. La bellezza di una toccante normalità, che ci restituisce un Livatino lontano dall’essere “icona intoccabile” e che ci ricorda quanto sia rivoluzionario il coraggio di essere giusti.