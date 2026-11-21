Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ansa Gianni De Gennaro

Per oltre quarant’anni il suo nome ha accompagnato alcuni dei momenti più delicati della storia italiana. Gianni De Gennaro è morto il 21 novembre 2026, a 78 anni, nella sua casa in Toscana. Una notizia arrivata a pochi giorni da quella che lo aveva riportato sotto i riflettori: l’ex capo della Polizia era indagato dalla Procura di Caltanissetta per un presunto depistaggio nell’ambito degli accertamenti sulla strage di via D’Amelio.

Un ultimo capitolo giudiziario che si aggiunge alla lunga biografia di un uomo abituato a muoversi ai massimi livelli delle istituzioni, mantenendo invece lontana dallo spazio pubblico gran parte della propria vita privata.

Chi era Gianni De Gennaro, dalla famiglia alla carriera con Falcone

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, De Gennaro si era laureato in Giurisprudenza a Roma prima di entrare in Polizia nel 1973. La svolta professionale era arrivata con le indagini sulla criminalità organizzata, che lo avevano portato a lavorare al fianco di Giovanni Falcone.

Nel 1984 aveva partecipato all’operazione che aveva consentito di riportare in Italia dal Brasile Tommaso Buscetta, destinato a diventare uno dei collaboratori di giustizia più importanti nella lotta a Cosa Nostra.

Da quel momento gli incarichi di prestigio si erano susseguiti. Prima la Direzione investigativa antimafia, poi la nomina a capo della Polizia nel 2000, ruolo mantenuto per sette anni: un periodo segnato anche dalle polemiche per il G8 di Genova del 2001.

La carriera era continuata alla guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, nel governo Monti come sottosegretario e successivamente alla presidenza di Leonardo. Più di recente aveva assunto la guida di Eurolink, il consorzio impegnato nel progetto del Ponte sullo Stretto.

Di Gianni De Gennaro si conoscevano soprattutto i successi professionali, gli incarichi prestigiosi e le responsabilità istituzionali. Molto meno, invece, della sua quotidianità. Accanto a lui c’era la moglie Carla, con la quale aveva costruito una famiglia e avuto due figli. Sulla loro vita insieme aveva sempre mantenuto un profilo riservato, scegliendo di non condividere pubblicamente gli aspetti più personali.

Anche il fratello minore Andrea De Gennaro ha seguito un percorso altrettanto importante nelle istituzioni italiane, arrivando a ricoprire l’incarico di comandante generale della Guardia di Finanza.

Perché era indagato per il caso Borsellino

Gli ultimi giorni della vita di De Gennaro sono stati accompagnati da una notizia che ha fatto molto discutere. L’ex capo della Polizia risulta infatti indagato nell’ambito degli accertamenti sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio.

La Procura di Caltanissetta ipotizza infatti un suo intervento per ostacolare informazioni provenienti da Salvatore Contorno, ex collaboratore di giustizia, oltre alla possibile sottrazione o distruzione di documenti.

La vicenda si inserisce nel complesso percorso giudiziario legato alla morte di Paolo Borsellino e al mistero della sua agenda rossa, scomparsa dopo l’attentato e mai ritrovata.

I magistrati avevano richiesto proprio in questi giorni gli arresti domiciliari, ma il gip aveva respinto la domanda per insufficienza degli elementi raccolti. La Procura aveva quindi presentato appello. Va specificato però che le accuse non erano state accertate e De Gennaro non era stato condannato per i fatti contestati.