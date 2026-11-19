Alessandro Gassmann è protagonista del crime thriller "Il sospetto": la trama, il cast e quando esce la serie

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Paolo Ciriello Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann ne "Il sospetto"

Nella vita di ognuno di noi anche le certezze più solide possono vacillare. È da qui che parte Il sospetto, la nuova serie che vede protagonista Alessandro Gassmann pronta a debuttare con una storia in cui i rapporti familiari diventano parte di un intricato caso di cronaca nera.

Quattro episodi per un crime thriller che mette al centro una domanda scomoda: quanto possiamo fidarci delle persone che pensiamo di conoscere meglio?

“Il sospetto”, la trama

La storia de Il sospetto prende il via quando le indagini sulla morte di Giada Castucci, un delitto che ha sconvolto Viareggio, sembrano ormai vicine a una svolta. L’assassino sta per essere arrestato e, mentre la città si prepara al Carnevale, Maria, una ragazza di 17 anni, si ritrova davanti a una scoperta che potrebbe cambiare radicalmente la sua vita.

Timida, con problemi d’udito e il desiderio di vivere la propria adolescenza come le altre ragazze, Maria trova nel capanno degli attrezzi un oggetto appartenuto alla vittima. Un dettaglio che apre uno scenario difficile persino da immaginare: e se suo padre fosse coinvolto nell’omicidio?

Il comportamento sempre più nervoso dell’uomo non fa che alimentare i dubbi della ragazza, che si ritrova così a mettere in discussione tutto quello che credeva di sapere sulla propria famiglia e, soprattutto, sull’uomo di cui si fidava di più. Anche la madre, commissario di polizia stimatissimo in città, si trova a fare i conti con una vicenda particolarmente delicata, in cui il confine tra indagini e affetti personali sembra diventare sempre più sottile.

A fare da sfondo alla storia c’è il Carnevale di Viareggio, con le sue maschere e la sua atmosfera di festa, in contrasto con il clima sempre più teso della vicenda. Mentre cerca di ricostruire cosa sia davvero successo, Maria dovrà confrontarsi con segreti e silenzi che riguardano le persone a lei più vicine. E forse anche con qualcosa che non aveva mai voluto vedere di sé.

Paolo Ciriello

“Il sospetto”, il cast

A guidare il cast di Il sospetto sono Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi e Ginevra Francesconi. Gassmann interpreta il padre di Maria, figura centrale attorno alla quale si sviluppano i dubbi della storia. L’attore, che il pubblico ha ritrovato in Un professore, si confronta qui con un personaggio dai contorni decisamente più ambigui.

Claudia Pandolfi veste i panni della madre della ragazza, mentre a interpretare Maria è invece Ginevra Francesconi, giovane attrice già vista in Genitori vs influencer, Buongiorno, mamma! e Un’estate fa. Accanto ai tre protagonisti troviamo Francesco Colella e Francesca Inaudi.

La regia è affidata a Mauro Mancini, mentre la supervisione artistica è firmata da Francesca Manieri. La sceneggiatura porta la firma di Mirko Cetrangolo e Matteo Menduni. Le musiche originali sono composte da Dardust e Yakamoto Kotzuga.

Dove e quando vedere “Il sospetto”

Per scoprire esattamente le dinamiche dietro Il sospetto bisognerà aspettare l’inizio del 2027.

L’uscita della serie è infatti programmata per gennaio: quattro episodi in esclusiva per Sky che potranno essere seguiti anche in streaming su Now.