Quarto Grado, anticipazioni del 30 ottobre: Garlasco, la super perizia su Liliana Resinovich e il caso Torzullo

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IPA Gianluigi Nuzzi

Torna venerdì 30 ottobre, Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda in prima serata su Rete4. Al centro della nuova puntata ci saranno alcuni dei casi di cronaca nera che continuano a far discutere l’opinione pubblica, tra indagini, nuovi elementi e interrogativi ancora senza risposta.

I riflettori saranno puntati soprattutto sul delitto di Garlasco, con gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi e i possibili risvolti giudiziari per Alberto Stasi. Spazio anche alla morte di Liliana Resinovich, con il marito Sebastiano Visintin ospite in studio, e al femminicidio di Federica Torzullo, attraverso le parole dei genitori della vittima.

Quarto Grado, le anticipazioni del 30 ottobre: gli errori nell’inchiesta di Garlasco

Il caso di Garlasco torna protagonista della puntata di Quarto Grado del 30 ottobre. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, continuano a emergere interrogativi sulle indagini condotte all’epoca e sugli elementi che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

La trasmissione si concentrerà in particolare sui possibili errori commessi durante la prima inchiesta, che potrebbero aver avuto un peso determinante nell’esito del processo. Elementi che oggi tornano al centro dell’attenzione e che potrebbero assumere un ruolo importante nell’eventuale revisione della condanna.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ripercorreranno gli ultimi sviluppi della vicenda, cercando di fare chiarezza sui punti ancora controversi di un caso che, a distanza di anni, continua a essere al centro del dibattito giudiziario e mediatico.

Caso Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin ospite in studio

Ampio spazio sarà dedicato anche al giallo di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita nel gennaio successivo. Ospite della puntata sarà Sebastiano Visintin, marito della vittima e unico indagato nell’inchiesta sulla sua morte. L’uomo interverrà in studio per commentare gli ultimi sviluppi delle indagini e l’attesa udienza dedicata alla discussione della super perizia sui nuovi reperti.

Si tratta di un passaggio importante per una vicenda che presenta ancora numerosi aspetti da chiarire. L’attenzione sarà rivolta soprattutto ai risultati degli accertamenti scientifici e agli elementi che potrebbero contribuire a ricostruire quanto accaduto alla donna. Il confronto in studio permetterà di ripercorrere le tappe principali dell’inchiesta e approfondire le questioni ancora aperte.

Federica Torzullo, l’intervista ai genitori dopo la prima udienza

Tra gli argomenti della serata ci sarà anche il femminicidio di Federica Torzullo. Dopo la prima udienza del processo di primo grado, che si è svolta giovedì 29 ottobre, Quarto Grado tornerà sulla vicenda per raccontare gli ultimi sviluppi giudiziari.

Particolarmente significativo sarà lo spazio dedicato all’intervista ai genitori della vittima, che offriranno la loro testimonianza in un momento delicato del percorso processuale. La trasmissione ripercorrerà quanto emerso nel corso della prima udienza e le prossime tappe della vicenda giudiziaria, dando voce anche al dolore della famiglia.

Ad affiancare Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nell’analisi dei casi ci saranno numerosi giornalisti, esperti e opinionisti. Tra gli ospiti annunciati Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Gabriella Marano, Giuseppe Brindisi, Paolo Reale, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.