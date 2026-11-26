Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Malgioglio in versione Crudelia De Mon

Questo matrimonio non s’ha da fare. Cristiano Malgioglio ha fatto marcia indietro rispetto all’annuncio delle nozze con il fidanzato turco Onur, con il quale fa coppia dal 2020. A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto a La Volta Buona Angelo Perrone, amico dell’artista, che ha raccontato alcuni retroscena sulla vita privata del giudice di Tale e Quale Show. Non solo il sì sfumato: nel salotto di Caterina Balivo si è parlato anche del futuro del patrimonio di Zia Malgy e delle persone alle quali sarebbe intenzionato a lasciarlo.

Cristiano Malgioglio eredità, parla l’amico

Secondo quanto raccontato da Angelo Perrone a La Volta Buona, Cristiano Malgioglio non avrebbe mai realmente preso in considerazione l’idea di sposare il fidanzato turco. Nonostante l’annuncio fatto qualche tempo fa a Verissimo, il progetto delle nozze non si sarebbe mai concretizzato.

L’amico del paroliere ha poi affrontato la questione dell’eredità, tornata di attualità dopo alcune dichiarazioni dello stesso Malgioglio. Stando a quanto riferito da Perrone, l’artista sarebbe intenzionato a lasciare il suo patrimonio ai nipoti, ai quali è profondamente legato.

Malgioglio, che non ha avuto figli, ha più volte raccontato nelle sue interviste la centralità della famiglia nella sua vita, indicando proprio i nipoti come le persone a lui più care. Tra questi Valentina Nicodemo, imprenditrice nel settore vitivinicolo e titolare di Judeka Vini.

Particolarmente dolorosa è stata invece la perdita della giovane nipote Eleonora, scomparsa in un incidente: un lutto che Cristiano ha ricordato pubblicamente in diverse occasioni.

Perché Cristiano Malgioglio non si sposa più

A spiegare le ragioni del ripensamento sui fiori d’arancio è stato lo stesso Cristiano Malgioglio: “È vero, avevo detto che lo avrei sposato. Ci avevo pensato, ma poi mi sono detto: “Chi me lo fa fare? Magari mi sposa e poi vuole la mia eredità””, ha dichiarato in un’intervista.

Al di là della battuta sul patrimonio, l’81enne ha poi chiarito che a incuriosirlo era soprattutto l’esperienza del matrimonio, più che il desiderio di costruire una quotidianità di coppia.

“La verità è che non volevo farlo per lui: più che l’idea del matrimonio in sé, ero curioso di sentire che effetto mi avrebbe fatto, e con che tono avrei pronunciato il mio “sì””.

Malgioglio non ha mai nascosto di essere particolarmente geloso della propria indipendenza. Abituato a vivere da solo, non sarebbe disposto a rinunciare ai suoi spazi e alle sue abitudini.

Ma la rinuncia alle nozze non coincide con la fine della relazione. Malgioglio e Onur si sono conosciuti nel 2020 in Turchia. E, nonostante la differenza d’età di 40 anni e la distanza geografica, il rapporto è proseguito negli anni.

“Lui è un ragazzo turco bellissimo a cui voglio un gran bene: credo che gli amori a distanza siano quelli che durano di più”, ha confidato Malgioglio, convinto che proprio la possibilità di conservare la propria autonomia rappresenti uno dei segreti della loro relazione.

Malgy ha inoltre annunciato l’intenzione di raggiungere il compagno a dicembre per trascorrere insieme le festività natalizie, prima di rientrare in Italia per gli impegni televisivi di Capodanno con L’Anno che Verrà.