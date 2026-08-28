Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sergio Sylvestre

Dopo il successo ad Amici e l’esperienza del Festival di Sanremo, Sergio Sylvestre si è trasformato completamente. Il cantante del talent di Maria De Filippi ha cambiato la sua immagine, raccontando l’evoluzione fisica su Instagram.

Che fine ha fatto Sergio Sylvestre di Amici

Era il 2016 quando Sergio Sylvestre conquistò il pubblico di Amici con la sua voce straordinaria e la sua dolcezza. Nel Serale, l’artista di origini americane riuscì a battere persino Elodie, alzando la coppa del vincitore. All’artista romana andò il Premio della Critica e i due rimasero amici anche lontano dai riflettori.

Alto due metri, robusto e con una voce profonda, decisamente soul, Sergio Sylvestre si fece notare da subito per la sua presenza fisica. Un anno dopo il trionfo ad Amici, il cantante approdò al Festival di Sanremo. Nel 2024 prese parte al Capodanno di Canale 5 a Genova. Nel corso degli anni Sergio ha continuato a coltivare la sua passione per la musica, costruendo una carriera fatta di collaborazioni e canzoni.

Non solo musica, il cantante si è anche preso cura del suo corpo, iniziando un percorso importante in cui ha unito un programma di allenamento al supporto di un nutrizionista. Alimentazione ed esercizio fisico costante hanno regalato all’artista un corpo nuovo, come ha raccontato lui stesso su Instagram.

“Rebirth”, ossia “Rinascita”, ha scritto Sergio su Instagram per commentare gli scatti che testimoniano il prima e il dopo del suo percorso. Nelle immagini vediamo il cantante completamente cambiato, con un fisico più muscoloso e asciutto.

Tanti i commenti al post con i fan stupiti dalla trasformazione dell’artista. “Quanta volontà e impegno!! Bravissimo!!! Per me sei sempre bello”, ha scritto qualcuno, “Bravissimo ragazzo, meriti tutto il bene possibile”, ha aggiunto qualcun altro.

Il passato difficile e la rinascita

Dolce e sensibile, soprannominato ad Amici, Big Boy, Sergio Sylvestre aveva raccontato in una toccante intervista rilasciata a Verissimo di aver vissuto in passato episodi di bullismo e razzismo.

“Ero piccolo – aveva svelato a Silvia Toffanin – e non capivo la cattiveria della gente, il razzismo, il bullismo. Ancora non lo capisco. Noi umani potremmo dare tanta felicità. La cosa che mi faceva più male era proprio la cattiveria senza senso. Chiedevo: ‘Perché mi stai facendo del male? Cosa ti ho fatto?’. Mia mamma diceva sempre che dovevo buttare zucchero non sale”.

L’artista aveva commosso la conduttrice parlando anche di un abuso subito quando era piccolo, raccontato nel suo libro con coraggio e determinazione. “L’ho raccontato – aveva detto – perché volevo essere forte per i ragazzi che non hanno voce. Mi sono sempre nascosto, non mi aprivo con le persone perché avevo paura. Stavolta volevo essere la luce per le persone. Tenere quel dolore dentro ti distrugge. Vorrei che la mia storia aiutasse chi ha subito la stessa cosa. L’amore è più forte di queste cose”.

Un racconto che aveva commosso anche Belen Rodriguez, tanto che la showgirl argentina aveva pubblicato alcuni messaggi rivolti all’artista.